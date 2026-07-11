INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SIGUE EN ESPERA: I.E. DON JOSÉ DE SAN MARTÍN EXIGE PRESUPUESTO

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La infraestructura educativa y la reconstrucción parcial concentran la principal preocupación de la Institución Educativa Don José de San Martín. Su director, solicitó al Gobierno Regional de Tacna destinar el presupuesto necesario para elaborar el expediente técnico que permita ejecutar la renovación parcial del plantel, proyecto que beneficiaría a 1062 estudiantes de primaria y secundaria. El docente advirtió que el perfil técnico ya fue aprobado hace un año, pero continúa sin avanzar por falta de financiamiento.

"Esperamos que el Gobierno Regional tome en consideración esta necesidad para que puedan otorgarnos el presupuesto para la elaboración del expediente técnico", manifestó el director.

Proyecto permanece detenido por falta de presupuesto

Yufra explicó que el proyecto ya cuenta con un perfil técnico aprobado; sin embargo, la siguiente etapa, correspondiente a la elaboración del expediente técnico, continúa paralizada porque no existen recursos asignados. Incluso, indicó que la institución ha recibido respuestas oficiales donde se informa que actualmente no hay disponibilidad presupuestal.

El director señaló que el expediente tendría un costo cercano a los 600 mil soles y pidió que dicho monto pueda ser incorporado antes de culminar la actual gestión regional.

La renovación alcanzaría el 50 % del colegio

Según explicó el director, el proyecto contempla intervenir aproximadamente el 50 % de la infraestructura del colegio, cuyas edificaciones superan los 30 años de antigüedad. Aunque considera que la institución necesita una reconstrucción integral, afirmó que la propuesta actual representa un avance importante para mejorar las condiciones donde estudian cientos de escolares.

Asimismo, informó que la matrícula actual supera los mil alumnos y que para el próximo año se proyecta ampliar una sección en secundaria, alcanzando cerca de 1100 estudiantes, lo que hace aún más urgente la inversión en infraestructura.

Otras necesidades también requieren atención

El director indicó que la renovación del plantel no es la única necesidad que enfrenta la institución. Explicó que gran parte de las coberturas de los patios se encuentra deteriorada por el paso del tiempo y la intensa radiación solar, situación que obliga a los padres de familia a realizar actividades para reunir recursos y ejecutar reparaciones temporales.

También señaló que los equipos tecnológicos entregados hace varios años ya cumplieron su vida útil y que los colegios públicos requieren una nueva implementación para responder a las exigencias de la educación digital.

Los resultados académicos respaldan la inversión solicitada

Aunque el principal pedido está orientado a mejorar la infraestructura, el director destacó que la institución continúa obteniendo importantes resultados gracias al esfuerzo conjunto de estudiantes, docentes y padres de familia. Entre ellos mencionó la participación de Eros Arce en un concurso internacional de matemáticas realizado en Singapur y el subcampeonato nacional obtenido por dos alumnas en handball.