Declaran estado de emergencia por lluvias en cinco distritos de la región durante 60 días

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en los distritos de Candarave, Ilabaya, Gregorio Albarracín Lanchipa, Inclán y Estique Pampa, ante el peligro inminente por intensas lluvias asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 124-2026-PCM, publicado este martes 1 de septiembre en el Diario Oficial El Peruano.

Según la norma, la declaratoria permitirá ejecutar acciones excepcionales, inmediatas y necesarias para reducir el riesgo identificado y atender posibles emergencias climáticas. Las autoridades regionales y locales deberán coordinar las intervenciones con las entidades competentes y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), de acuerdo con los informes técnicos que sustentan la medida.

El especialista en Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Vildoso Cañari, explicó que la nueva declaratoria responde a la existencia de antecedentes de afectación en determinadas zonas. Precisó que los cinco distritos de Tacna incluidos son los mismos que figuraban en el Decreto Supremo N.° 097-2026-PCM y aclaró que esta medida no constituye una prórroga, sino un nuevo decreto emitido ante el riesgo existente.

Evalúan daños por las lluvias

Vildoso señaló que Ite y Locumba también registraron afectaciones por las precipitaciones y vientos ocurridos el pasado 17 de agosto; sin embargo, sus gobiernos locales todavía culminaban el registro de daños. "No solamente es población sino también el sector agrícola", precisó, al explicar que la evaluación requiere trabajo de campo para determinar las áreas de cultivo afectadas.

Indicó que, una vez culminada dicha información, podría emitirse una nueva declaratoria por impacto debido a los daños registrados. Asimismo, consideró que la medida actual constituye una advertencia ante la posibilidad de nuevas precipitaciones y otros eventos asociados al escenario climático.

Advierten escenario climático extremo

"Estamos hablando de un Niño muy fuerte, estamos hablando de un Niño extraordinario, pues ya tenemos que tomar las acciones, ya no de prevención, sino de respuesta", afirmó Vildoso.

Añadió que en la región se han presentado nevadas, vientos, lloviznas en la costa, olas intensas de calor y precipitaciones extremas localizadas, situaciones que podrían generar la activación de quebradas.

Acciones durante la emergencia

Respecto a las acciones que permite la declaratoria, Vildoso explicó que las entidades pueden acortar determinados trámites para responder ante situaciones excepcionales. Como ejemplo, mencionó la adquisición de combustible para facilitar el funcionamiento de maquinaria destinada a labores de limpieza y descolmatación.

"Gracias a este decreto, puede acortarse los trámites", indicó el especialista, al referirse a la posibilidad de agilizar procedimientos durante el periodo de emergencia.

A nivel nacional, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en distritos de 23 regiones y la Provincia Constitucional del Callao por el peligro inminente generado por intensas lluvias. La decisión se sustenta en informes técnicos de Indeci, Senamhi, CENEPRED y ENFEN, que evaluaron los escenarios de riesgo previstos para los próximos meses.

Las acciones estarán orientadas a reducir el riesgo, responder ante eventuales emergencias y ejecutar labores de rehabilitación, mientras que su financiamiento estará a cargo de los presupuestos institucionales de las entidades involucradas.

Por lo que, Vildoso pidió a las autoridades culminar las evaluaciones y adoptar medidas de atención y respuesta frente al escenario advertido por los organismos técnicos. "Espero que realmente las autoridades tomen conciencia de su actuar frente a este escenario que se puede presentar", manifestó, en referencia al riesgo asociado al estado de emergencia.