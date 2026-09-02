Gian Marco despide a su hijo, Fabián Zignago: "La melancolía hoy me abrazó en todas sus formas"

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gian Marco no pudo evitar ponerse nostálgico al ver que su hijo, Fabián Zignago, finalmente dejó la casa familiar para empezar su propia vida. El cantante contó que hace algunos meses el joven ya le había adelantado que quería independizarse y buscar un departamento, pero ahora que llegó el momento, la emoción lo golpeó fuerte.

Gian Marco se despide de su hijo Fabián

Todo comenzó hace algunos meses, cuando Fabián Zignago le contó a su padre que ya estaba buscando un departamento porque quería emprender su vida solo e independizarse por completo.

Gian Marco sabía que ese momento iba a llegar, pero una cosa es saberlo y otra muy distinta es verlo con sus propios ojos. Finalmente, el día llegó y Fabián Zignago se fue de casa.

Ante esta nueva etapa, el cantante decidió compartir varias imágenes junto a su hijo y acompañarlas con un mensaje bastante sentimental. Incluso contó que quiso cargarlo por última vez, tal como lo hacía cuando Fabián era apenas un niño.

"Hoy se fue de casa y lo quise cargar por última vez como cuando era un niño", escribió Gian Marco, dejando claro que la despedida le removió un montón de recuerdos.

El artista también reconoció que no pudo evitar sentirse melancólico en este momento. "No puedo mentir...la melancolía hoy me abrazó en todas sus formas", expresó.

Fabián Zignago comienza una nueva vida

Al margen del momento emotivo, el Gian Marco no dudó en inflar el pecho por su hijo de 23 años, contando que ha sido testigo directo de todo el esfuerzo que le ha puesto Fabián para salir adelante y concretar sus sueños.

Según contó, lo vio estudiar bastante, trabajar en su música, mejorar su técnica con la guitarra y aprender cada vez más sobre producción. También destacó que Fabián se buscó sus propias oportunidades laborales y logró conseguir cosas importantes por cuenta propia.

"Hoy todo lo que tiene se lo ganó con sus propias manos", afirmó Gian Marco, quien además consideró que su hijo ya está preparado para dar este nuevo paso.

El cantante también resaltó que le parece bonito ver a los hijos animarse a salir de casa, perseguir sus sueños y vivir sus propias experiencias. Para él, Fabián está listo para comenzar esta nueva etapa y seguir construyendo su camino.

"Te admiro Chino de mi alma...a tus 23 años eres un campeón y todo lo que tienes ahora te lo has ganado a pulso", escribió con evidente orgullo.

Finalmente, Gian Marco cerró su mensaje dándole la bienvenida a esta nueva vida y animándolo a seguir adelante. "¡Bienvenido a tu nueva vida! A ponerle ganas. Te amo", fueron sus palabras para Fabián.

Así, Gian Marco despidió con a su hijo, Fabián Zignago, quien dejó la casa familiar para independizarse y comenzar una nueva vida a los 23 años. Aunque la despedida fue emotiva, el cantante también mostró su orgullo por todo lo que su hijo ha logrado con esfuerzo.