Fiscalía obtiene detención preliminar contra sujeto investigado por feminicidio y parricidio en Santa Anita

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Santa Anita consiguió que el Poder Judicial dicte detención preliminar contra Giuseppe Leonardi, de 43 años, por los presuntos delitos de feminicidio y parricidio.

La medida fue solicitada por el Ministerio Público como parte de las investigaciones indicadas tras el hecho ocurrido en el distrito de Santa Anita. El detenido permanecerá bajo disposición de las autoridades mientras continúan las diligencias.

Investigación del hecho continúa en curso

El despacho fiscal encargado del caso viene desarrollando diversas diligencias para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

La Fiscalía indicó que la medida de detención preliminar constituye una actuación dentro del proceos de investigación. El caso continúa bajo investigación fiscal, por lo que corresponderá determinar las responsabilidades conforme avance el proceso.

Ministerio Público comunica la detencion preliminar para Giuseppe Leonardi por parricidio (Captura)

Atentando contra su cónyuge e hijo

El pasado 30 de agosto, durante la madrugada, vecinos de la Cooperativa Santa Rosa de Quives, en Santa Anita, alertaron sobre un violento ataque. El acusado, Giuseppe Leonardi, habría disparado en la vía pública contra su conviviente, Carina Gutiérrez (49), y su hijo, Giuseppe Leonardi Gutiérrez (23).

Tras el hecho, Leonardi fue intervenido por agentes policiales y quedó detenido en el Depincri de Ate, mientras las autoridades realizan las diligencias para determinar las circunstancias del ataque.

Autoridades buscan esclarecer hechos

Con la detención preliminar, el Ministerio Público podrá continuar con las diligencias previstas dentro de la investigación. El objetivo es reunir elementos suficientes para esclarecer los hechos y determinar la situación jurídica del investigado.

Acusado fue dirigido a la Depincri del distrito de Ate

La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar mantiene a su cargo las actuaciones correspondientes, en coordinación con las autoridades competentes.

De esta manera, el Ministerio Público avanza en las pesquisas relacionadas con el caso registrado en Santa Anita. La investigación continuará hasta establecer las circunstancias de los hechos y las responsabilidades que correspondan.