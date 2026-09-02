Vecinos denuncian cuatro días sin agua potable y exigen solución a EPS Tacna

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Residentes de Las Palmas, Los Robles, Los Ediles, Las Begonias y Copare aseguran que permanecen sin servicio desde el sábado 29 de agosto. Una usuaria señaló que la falta de agua afecta especialmente a adultos mayores, niños y personas con dificultades para movilizarse.

Vecinos de diferentes sectores del distrito de Gregorio Albarracín denunciaron la interrupción del servicio de agua potable por cuarto día consecutivo y exigieron a la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) Tacna una solución inmediata ante la falta del recurso en sus viviendas.

La denuncia fue realizada por una usuaria que señaló que el suministro permanece interrumpido desde el sábado 29 de agosto. Según manifestó, la situación también estaría afectando a residentes de sectores como Los Robles, Los Ediles, Las Begonias y Copare.

La falta de agua viene generando dificultades para realizar actividades básicas como cocinar, lavar ropa, limpiar los servicios higiénicos y asearse. La afectada sostuvo que incluso tuvo que trasladarse a la vivienda de un familiar para poder bañarse, alimentarse y atender algunas necesidades relacionadas con su salud.

"No puede ser. Necesitamos urgente el agua en nuestros domicilios. Hay personas mayores que no pueden cargar baldes, no pueden cargar esas cosas", reclamó la vecina Sofía Quispe, quien además señaló que no puede cargar peso debido a una condición que limita su movilidad.

La usuaria cuestionó que la respuesta mediante cisternas por parte de la empresa prestadora EPS Tacna, o puntos de abastecimiento, constituya una solución definitiva, debido a que no todos los residentes tienen las condiciones físicas para trasladar recipientes con agua hasta sus viviendas.

Asimismo, aseguró que este no sería un hecho aislado. Recordó que aproximadamente tres meses atrás ya se habría presentado una interrupción prolongada del servicio en la misma zona, situación que posteriormente fue solucionada.

Los vecinos también cuestionaron la falta de información oportuna respecto al motivo de la interrupción y pidieron a la EPS Tacna adoptar medidas para evitar que el problema vuelva a repetirse.

"Queremos solución, no disculpas, porque de disculpas no vivimos. Señora, solucionen el problema, porque esa es su función, para eso le pagan", manifestó la denunciante, dirigiéndose a la gerencia de la empresa prestadora.

La situación también fue reportada por otros usuarios durante la transmisión radial. Un vecino indicó que en el sector de Villa Jorge Basadre, a un costado del colegio Humboldt, también llevarían cuatro días sin agua potable.

Ante este escenario, los afectados plantearon la posibilidad de organizarse para presentar reclamos formales ante la EPS Tacna y solicitar la intervención de las autoridades locales y regionales.

Los vecinos demandan que se restablezca el servicio de manera permanente y que la empresa informe las causas de la interrupción, las medidas adoptadas y el plazo previsto para normalizar el abastecimiento en las zonas afectadas.