27/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las intensas lluvias registradas en Piura provocaron inundaciones en diferentes puntos de la ciudad, lo que obligó a las Fuerzas Armadas a desplegar sus brigadas para apoyar en la evacuación del agua acumulada.

En diálogo con Exitosa, el jefe del Comando Operacional Norte de las FF. AA., general Carlos Rabanal, explicó las intervenciones que vienen ejecutando y detalló las dificultades que enfrentan debido al incremento del nivel del agua.

Motobomba evacúa 470 litros de agua por segundo

El oficial señaló que se movilizaron equipos para atender uno de los sectores más críticos, donde instalaron una infraestructura de bombeo que permitirá trasladar el agua acumulada hasta el río Piura.

"Nosotros hemos movilizado todas nuestras brigadas, apoyados con el gerente del gobierno regional y hemos tenido que instalar una trasvasadora en un punto crítico que se colapsó por la cantidad de agua que ha caído desde el día de ayer. H a sido una lluvia bastante fuerte, no esperaba en esta época, se esperaba que sea más adelante, sin embargo hemos actuado inmediatamente y hemos instalado una manguera de cerca de dos kilómetros para que llegue hasta el río, la evacuación de las aguas que estamos haciendo", manifestó.

Rabanal precisó que uno de los principales objetivos es liberar el punto Ignacio Merino, donde convergen gran parte de las aguas pluviales de la ciudad. Explicó que el incremento del nivel del agua obligó a suspender el funcionamiento de una motobomba por razones de seguridad eléctrica.

"Sí, eso es correcto y hemos instalado esta trasvasadora que es una motobomba grande de 12 pulgadas que evacúa más o menos 470 litros por segundo y se está desplazando desde el punto que estamos más o menos 1.8 kilómetros", sostuvo.

La suspensión del equipo respondió al riesgo de cortocircuitos y otros incidentes que podrían producirse por el contacto del agua con las instalaciones eléctricas.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el jefe del Comando Operacional Norte de las FF. AA., general Carlos Rabanal, informó que instalarán dos trasvasadoras adicionales en Piura para atender la emergencia ocasionada por las intensas lluvias y la acumulación de agua. Asimismo, detalló las acciones que vienen ejecutando las Fuerzas Armadas frente a los aniegos en la región. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 27, 2026

FF. AA. buscan reforzar trabajos ante nuevas lluvias

Durante la entrevista, el general también se refirió a los pronósticos meteorológicos que advertían sobre la continuidad de las precipitaciones y la posibilidad de que las lluvias se intensifiquen. Ante este escenario, señaló que las condiciones del río Piura actualmente facilitan la evacuación.

"Sí, por suerte ya el río Piura que es el que normalmente no soportaba la evacuación de las aguas en estos momentos se encuentra en un 30% de su capacidad y eso nos facilita hacer evacuación de aguas. Vamos a movilizar dos trabajadoras más para poder ayudar a la evacuación de los aguas. Las lluvias esperemos que ya con los aires que ya van funcionando a su plenitud, apoyados por estos trabajadores, se pueda controlar las aguas en la ciudad", indicó.

Finalmente, Rabanal destacó la importancia de mantener el despliegue operativo y reforzar los trabajos de drenaje. La continuidad de las lluvias representa un desafío para las autoridades, por lo que la disponibilidad de motobombas y otros equipos será fundamental para reducir las inundaciones y atender a los sectores afectados de Piura.