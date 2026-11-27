27/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tras los reportes de intensas lluvias en Piura a causa del fenómeno El Niño, se registraron severas inundaciones en diversas calles y avenidas, dejando buses y vehículos particulares varados en medio de los aniegos.

Buses y autos quedan estancados por intensas lluvias

La inundación también alcanzó la avenida Irazola, donde vecinos y transportistas reportaron dificultades para movilizarse debido al aniego que persiste desde el día anterior. Los afectados cuestionaron el funcionamiento de las estaciones de rebombeo, señalando que no estarían respondiendo de manera eficiente para evacuar el agua acumulada.

Uno de los puntos más afectados es la avenida Andrés Avelino Cáceres, que quedó completamente cubierta de agua tras las fuertes lluvias. En imágenes difundidas desde la zona se observa cómo un bus terminó atorado en medio de la vía, mientras otros conductores intentaban avanzar entre las calles inundadas, exponiendo sus vehículos a posibles daños.

Vecinos denuncian falta de acción ante las lluvias

Dicha emergencia ha generado complicaciones en el tránsito y malestar entre los ciudadanos, quienes denuncian la falta de respuesta oportuna de las autoridades frente a las precipitaciones.

En ese sentido, los ciudadanos expresaron su preocupación por la falta de medidas preventivas, pese a las advertencias climáticas que anticipaban precipitaciones en la región. La situación ha generado temor entre los residentes, quienes deben enfrentar calles bloqueadas, vehículos inmovilizados y dificultades para trasladarse a sus centros de trabajo o realizar sus actividades cotidianas.

Asimismo, advirtieron que el panorama podría agravarse ante el pronóstico de nuevas lluvias en Piura, debido a que varias vías continúan anegadas y no se ha logrado retirar por completo el agua acumulada.

La emergencia vuelve a poner en cuestionamiento la capacidad de drenaje de la ciudad y la respuesta de las autoridades frente a las lluvias intensas. Mientras tanto, los ciudadanos exigen acciones urgentes para recuperar la transitabilidad de las calles, evitar mayores daños y prevenir nuevas inundaciones que afecten a familias, transportistas y comerciantes.

Precipitaciones continuarán en la zona norte

De acuerdo con proyecciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), se estima que las lluvias continúen hasta el día 29 de noviembre, lo que aumentará la acumulación de agua.

Finalmente, la situación climatológica actual en Piura a causa del fenómeno El Niño ha provocado que se registren intensas lluvias que han inundado diversas calles y avenidas, dejando a los buses y autos estancados en medio de los aniegos.