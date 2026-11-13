Lo esperó su pueblo: medio millón de fieles abarrotan las Pampas de Pimentel para recibir a León XIV

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

¡Chiclayo vive una jornada inolvidable! Un aproximado de medio millón de fieles se congregaron en las Pampas de Pimentel para acompañar el recorrido del papa León XIV. Entre aplausos, lágrimas y muestras de cariño, los asistentes celebran su esperado regreso.

Una multitudinaria misa en las Pampas de Pimentel

El papa León XIV protagonizó un reencuentro multitudinario con Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo durante ocho años. Este viernes 13 de noviembre, el sumo pontífice llegó a las Pampas de Pimentel, donde medio millón de fieles se congregaron para participar en la santa misa que presidió como parte de su visita apostólica al Perú.

La explanada fue acondicionada especialmente para recibir a los asistentes, con un enorme altar y una distribución por sectores que permitió organizar a la multitudinaria concurrencia. La celebración religiosa se convirtió en uno de los principales acontecimientos de su retorno a tierras lambayecanas.

Fieles de distintos países llegaron para verlo

La convocatoria traspasó las fronteras nacionales. Entre los asistentes hubo personas que llegaron desde distintas regiones del Perú y también desde países como Ecuador, Chile, México y Estados Unidos, con el propósito de acompañar al pontífice durante esta jornada especial.

Muchos de ellos llegaron con anticipación para conseguir un lugar en la explanada. Algunos permanecieron desde la noche anterior y otros caminaron largos tramos llevando sillas, mantas y alimentos para esperar la llegada del santo padre.

Un mar de gente lo recibió con alegría

Las Pampas de Pimentel se convirtieron en un escenario de muestras de cariño y fervor religioso. Desde distintos sectores de la explanada, miles de personas aguardaron el paso de León XIV, levantando sus banderas, carteles y teléfonos para registrar el esperado encuentro.

Cuando el pontífice recorrió el recinto a bordo del papamóvil, recibió ovaciones, aplausos y numerosas expresiones de alegría. La emoción también se hizo sentir en las calles de Chiclayo, donde familias enteras se congregaron para saludarlo durante su recorrido hacia el lugar de la celebración.