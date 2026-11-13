Papa León XIV entregó Rosa de Oro a imagen de la Virgen de Nuestra Señora de la Paz de Chiclayo

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El papa León XIV continúa su visita apostólica por Chiclayo, ciudad que lo acogió durante más de siete años, y durante el encuentro que sostuvo con representantes de la Iglesia Católica, entregó la Rosa de Oro a la Virgen de Nuestra Señora de la Paz en el santuario dedicado a la advocación mariana.

Reconocimiento a la comunidad católica

La expresión del sumo pontífice representa uno de los momentos más significativos de su retorno a la ciudad donde ejerció como obispo durante el 2015 y 2023, antes de viajar a Roma y dos años después, ser elegido como el vicario de Cristo en mayo del año pasado.

Esta distinción muestra una especial veneración hacia la virgen María, además de representar un reconocimiento a la devoción que tiene la comunidad católica chiclayana. Cabe precisar que su vuelta a esta ciudad estuvo marcada por grandes muestras de afecto, desde que arribó a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

El Papa León XIV ofrece una rosa de oro a Nuestra Señora de la Paz, en el santuario dedicado a esta advocación mariana en Chiclayo. Sigue nuestra cobertura del Papa León en Perú en https://t.co/NlWW7lurZt y mira los videos completos de todos sus eventos en Sudamérica en https://t.co/3w2upEIaDd Visita https://t.co/C22cpEHHYN y descarga GRATIS el nuevo libro electrónico de EWTN: "En oración por nuestro Santo Padre, Papa León XIV". — EWTN News Español (@aciprensa) November 13, 2026

La jornada que tuvo como momento central la misa multitudinaria que ofició en las Pampas de Pimentel, continuó en el santuario de Nuestra Señora de la Paz, en donde el papa León entregó la Rosa de Oro a la imagen mariana. Esto fue un homenaje de fe y devoción al pueblo chiclayano.

Es preciso recodar que esta actividad se realizó luego de la visita privada que realizó a la capilla San Óscar A. Romero, donde saludó al personal. Posterior a ello, acudió al arzobispado de Chiclayo donde descansó por un par de horas y almorzó junto a otros miembros del clero.

Chiclayo muestra afecto al papa

A lo largo del día, el sumo pontífice ha sentido no solo el calor de la ciudad, sino de la gente que colmó las calles para saludarlo. Sin ser ajeno a ello, agradeció las muestras de afecto y el apoyo que le ha brindado la población a través de sus oraciones, con quien compartió por años durante su labor pastoral.

Después de esta actividad, tiene agendado acudir a la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo donde tendrá un encuentro con jóvenes y universitarios de la región y de otras parte del Perú, además del exterior. Por último, su jornada culminará con la cena con los sacerdotes de la diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

Durante su encuentro con representantes de la Iglesia Católica, el papa León XIV entregó la Rosa de Oro a la Virgen de Nuestra Señora de la Paz en el santuario dedicado a la advocación mariana en Chiclayo.