Estafan a madre de familia con supuestas pepitas de oro

08/02/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una madre de familia que llegó a Trujillo desde la sierra de La Libertad, fue sorprendida por unos presuntos estafadores que la convencieron de comprar unas supuestas pepitas de oro, la señora al ver el metal precioso entregó a una mujer y sus acompañantes los únicos 600 soles que tenía.

El hecho se dio mientras la madre de familia salía del Hospital Belén donde tiene internada a su hija, cuando cruzaba la pista para comprar unos medicamentos en las farmacias de la zona, sorpresivamente apareció una mujer quien le ofreció las famosas "pepitas de oro".

"La mujer se me acercó y me dijo que si me podía encargar unas piedritas de oro, entonces yo, al ver que era oro, le dije que si me podía ayudar con el caso de mi hija que se encuentra internada en el Hospital Belén, en ese momento la mujer me dijo que me iba apoyar pero tenía que darle algo a cambio y le ofrecí los 600 soles que tenía para comprar la medicina de mi hija, a cambio me dejó el paquete con las pepitas de oro" contó la madre de familia.

Luego del intercambio, la madre de familia que pidió no revelar su nombre, se percata que no era oro lo que tenía entre manos, eran rocas envueltas en papel periódico dentro de una bolsa plástica, inmediatamente empezó a pedir ayuda a los transeúntes, fue entonces que llegaron un grupo de agentes policiales del Grupo Terna que iniciaron la búsqueda de los estafadores.

Los policías encubiertos, lograron intervenir a dos sujetos y una mujer que se desplazaban por inmediaciones del jirón Diego de Almagro, a dos cuadras del hospital donde estafaron a la humilde madre de familia.

"Yo soy de Huamachuco no conozco las calles de Trujillo, yo corrí hacía unos señores y les conté lo que había sucedido, ellos empezaron a buscar a las mujeres y las han capturado, gracias a Dios me devolvieron la platita que es para la medicina de mi hija", detallo la señora.

PNP lanza alerta

Por su parte, el coronel Javier Méndez, jefe de DIVINCRI - Trujillo, señaló que esta modalidad de estafa es de los años 80 y existen otras modalidades como el famoso "cambiazo" y la estafa de la "cascada".

"Los ciudadanos deben tener cuidado, los estafadores no necesitan de un arma de fuego para robarte" manifestó la autoridad.

Más información en Exitosa Trujillo