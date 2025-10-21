Poder Judicial dicta prisión preventiva contra padrastro acusado de feminicidio y tentativa de homicidio en Loreto

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Santos Chocan, acusado del presunto delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de su hijastra de 18 años, en Yurimaguas, región Loreto. La medida fue conseguida por la Fiscalía Provincial de Alto Amazonas, tras presentar los elementos de convicción ante el juzgado.

De acuerdo con la investigación preliminar, Chocan habría abusado sexualmente de la víctima desde que tenía 10 años, manteniendo un historial de violencia y amenazas. El último ataque ocurrió cuando la joven se encontraba acompañada de su enamorado, quien intentó defenderla del agresor.

Testigos señalaron que el sujeto atacó con un cuchillo a ambos jóvenes, provocando heridas graves. El enamorado de la víctima permanece internado en un hospital local, en estado crítico, mientras que la Fiscalía amplió la acusación a tentativa de homicidio por la gravedad de los hechos.

Detención y protesta ciudadana por justicia

Tras el ataque, Santos Chocan intentó huir del lugar, pero fue capturado por la Policía Nacional minutos después, en un alojamiento cercano a la escena del crimen. La rápida intervención de los agentes permitió evitar su fuga y ponerlo a disposición de las autoridades judiciales.

La noticia generó indignación entre los vecinos de Yurimaguas, quienes se congregaron frente al inmueble donde se detuvo al agresor.

Los ciudadanos exigieron justicia y cadena perpetua para el acusado, recordando que el sujeto ya había sido denunciado meses atrás por violencia y violación sexual.

Ante el riesgo de un linchamiento, la Policía trasladó al detenido por la parte posterior del edificio, resguardándolo hasta la comisaría del sector. Vecinos y amigos de la víctima reiteraron que las autoridades no actuaron a tiempo, pese a las advertencias y denuncias previas.

Aumento alarmante de feminicidios en el país

La tragedia ocurrida en Yurimaguas se suma a la preocupante estadística de violencia contra la mujer en el Perú. Solo en septiembre de 2025, se han registrado al menos ocho feminicidios en distintas regiones del país, según reportes oficiales.

A nivel nacional, más de 100 casos de feminicidio han sido contabilizados entre enero y junio, lo que evidencia una crisis persistente de violencia de género que afecta a niñas, adolescentes y mujeres adultas.

Las autoridades del Ministerio Público han reiterado su compromiso de reforzar las medidas de protección y prevención, mientras que organizaciones sociales exigen políticas más severas y efectivas para frenar la impunidad en los casos de violencia familiar y sexual.