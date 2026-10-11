Gobierno declara en estado de emergencia a 707 distritos de 17 regiones por peligro inminente ante déficit hídrico

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia por 60 días calendario a 707 distritos de 17 regiones del Perú por peligro inminente ante déficit hídrico para el período de lluvias 2026-2027.

Es importante mencionar que, lo dispuesto por el Gobierno se enmarca en el Decreto Supremo N.º 140-2026-PCM, publicado en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano, este domingo 11 de octubre.

Acciones preventivas a realizar

Según el dispositivo, los gobiernos regionales de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali, así como los gobiernos locales comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del INDECI y la participación del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Vivienda, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de la Producción y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión e Social, además las instituciones públicas y privadas involucradas, ejecutarán las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del "muy alto riesgo" existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.

Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes.

Sobre la implementación de las acciones previstas en el presente decreto supremo, se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Para conocer los distritos y provincias de los departamentos en alerta, deben ingresar al siguiente enlace.

Peligro de afectaciones para la población, agricultura y ganadería

Según el Informe Situacional N.º 000052-2026 del INDECI, la magnitud de la situación identificada es debido a las señales de disminución progresiva de los caudales, la reducción sostenida de volúmenes almacenados en embalses, así como el desarrollo de El Niño (Pacífico ecuatorial central), factores que permiten señalar la alta probabilidad de déficit hídrico en nuestro país para el período de lluvias 2026-2027, lo que demanda la adopción de medidas urgentes.

Asimismo, advierte que esta emergencia climatológica para las regiones en mención, podría generar graves afectaciones para la población, agricultura, ganadería, entre otros rubros.

Cabe precisar que, en su último informe emitido el pasado 28 de septiembre, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" (ENFEN) ratificó su estado de "Alerta de El Niño Costero", estimando que este fenómeno se mantendría con una magnitud extraordinaria, respecto al calentamiento del mar, hasta enero del 2027, reduciendo su magnitud hacia el otoño del mismo año.

Para el verano de 2027, se prevé la continuidad de precipitaciones superiores a los promedios normales en la costa norte, costa central y la sierra norte occidental.

Por el contrario, la sierra sur y la región amazónica mantendrán precipitaciones y caudales de normal a inferior de sus promedios. Además, en la región hidrográfica del lago Titicaca, los caudales serán por debajo de lo normal.

De esta manera, el Gobierno continúa adoptando acciones preventivas para intentar mitigar todos los efectos del fenómeno El Niño.