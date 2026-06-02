Gobierno prorroga estado de emergencia en los distritos de Torres Causana, Napo y las provincias del Putumayo y Mariscal Ramón Castilla

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Poder Ejecutivo extendió el estado de emergencia por 60 días calendario en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, así como a los distritos de Torres Causana y Napo de la provincia de Maynas, departamento de Loreto, a fin de seguir haciéndole frente al accionar de los grupos hostiles y de otras amenazas conexas; así como, para reforzar el control migratorio y fronterizo.

De acuerdo con el Decreto Supremo N.º 085-2026-PCM, publicado este martes 2 de junio, el Gobierno dispone que las Fuerzas Armadas se encarguen de mantener el control del orden interno y que la Policía Nacional del Perú brinde su apoyo operacional para lograr con dichos objetivos, a partir del viernes 5 de junio.

Consideraciones a tener en cuenta:

Durante la continuación de la medida excepcional, se sigue suspendiendo el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personal.

La actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú se rige por las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N.º 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y, en el marco del Decreto Legislativo N.º 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú.

Asimismo, el Comité Estratégico de Orden Interno Putumayo, Mariscal Ramón Castilla, Torres Causana y Napo (CEOI - PUMA) informará los resultados obtenidos al titular del Ministerio de Defensa, al culminar la vigencia del estado de emergencia. Dicho informe final es elevado a la Presidencia de la República y al Congreso de la República.

La implementación de las acciones previstas en el dispositivo se financia con cargo al presupuesto institucional asignado a los pliegos involucrados y a las asignaciones de recursos adicionales autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal existente.

Disposiciones complementarias

El dispositivo señala la modificatoria del Comando Unificado Putumayo/Mariscal Castilla (CU PUMA) al Comité Estratégico de Orden Interno Putumayo, Mariscal Ramón Castilla, Torres Causana y Napo (CEOI - PUMA), como el órgano encargado de articular y coordinar los esfuerzos multisectoriales, supervisar, e informar mensualmente a la Presidencia del Consejo de Ministros, la problemática y el avance del cumplimiento de metas y objetivos.

El Gobierno Regional de Loreto, las autoridades locales y todas las entidades del Estado de las provincias del Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, y de los distritos de Torres Causana y Napo de la provincia de Maynas, ponen a disposición del CEOI-PUMA la infraestructura, equipamiento y logística disponible exclusivamente para el desarrollo de las operaciones y acciones militares conjuntas e integradas que permitan el logro del objetivo establecido por las fuerzas del orden.

Del mismo modo, el CEOI - PUMA adopta las acciones necesarias para implementar los siguientes Puestos de Control Multisectorial Fronterizos:

En el sector del Río Putumayo : Gueppí, Soplín Vargas, Nueva Esperanza-Yubineto, Puerto Arturo, Flor de Agosto, El Estrecho, Puerto Franco, El Álamo, Santa Rosa.

: Gueppí, Soplín Vargas, Nueva Esperanza-Yubineto, Puerto Arturo, Flor de Agosto, El Estrecho, Puerto Franco, El Álamo, Santa Rosa. En el sector del Río Yavarí : Islandia, Santa Teresa, San José de 2 de mayo - Nueva Esperanza, Angamos.

: Islandia, Santa Teresa, San José de 2 de mayo - Nueva Esperanza, Angamos. En el sector de Torres Causana, Cabo Pantoja y Napo - Curaray.

Finalmente, el presente decreto supremo es refrendado por el presidente José María Balcázar, el encargado de la Presidencia del Consejo de Ministros, Amadeo Flores Carcagno, y los titulares de Defensa, Transportes y Comunicaciones, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, y Desarrollo e Inclusión Social.