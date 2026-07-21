Martín Vizcarra seguirá preso: Poder Judicial rechaza pedido para recuperar su libertad

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Pedido fue declarado improcedente. El expresidente Martín Vizcarra continuará internado en el penal de Barbadillo luego de que la justicia rechazara el hábeas corpus presentado para obtener su liberación.

La defensa del exmandatario había solicitado que enfrente el proceso en libertad, argumentando que no existía riesgo de fuga y cuestionando las condiciones de su reclusión. Sin embargo, la resolución judicial determinó que no correspondía modificar su situación actual.

Continúa proceso por corrupción

Vizcarra cumple una condena de 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio, relacionada con hechos ocurridos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

El caso está vinculado a presuntos pagos indebidos relacionados con las obras "Lomas de Ilo" y "Hospital de Moquegua", según la acusación fiscal. La defensa legal del exjefe de Estado sostiene que la sentencia debe ser revisada mientras se resuelven los recursos presentados.

Defensa apelará decisión

La defensa legal de Martín Vizcarra evalúa nuevas acciones para cuestionar la resolución judicial y buscar que se revise la medida que mantiene al exmandatario en prisión.

Sus abogados sostienen que existen argumentos para modificar su situación, mientras el proceso continúa en las instancias correspondientes.

Martín Vizcarra continuará internado en el penal de Barbadillo luego de que se rechazara el hábeas corpus

Evaluaron situación de salud

Durante el trámite del pedido, los abogados de Vizcarra señalaron que sus problemas de salud requerían una evaluación especial para evitar que su permanencia en prisión afecte su bienestar.

No obstante, el tribunal consideró que recibe atención médica y que el centro penitenciario cuenta con capacidad para responder ante sus necesidades. De esta manera, el exmandatario continuará recluido mientras se desarrolla la etapa de impugnación de su condena.

Martín Vizcarra permanecerá recluido luego de que el Poder Judicial rechazara el hábeas corpus que buscaba revertir su situación. El exmandatario continuará cumpliendo su condena mientras se resuelven los recursos legales presentados por su defensa.