Asistentes a FIL Lima 2026 podrán ingresar GRATIS el 22 de julio: Este es el horario y forma de acceder

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La FIL Lima 2026 inicia este miércoles 22 de julio su edición número 30, consolidándose como el evento cultural más importante del país. La feria se extenderá hasta el 6 de agosto en el Centro de Exposiciones Jockey, en Santiago de Surco, con un horario de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. todos los días.

Tras tres décadas en el Parque Próceres de Jesús María, la feria vuelve a sus orígenes en una sede con mayor capacidad y servicios, buscando ofrecer una experiencia renovada a los visitantes, quienes desde las últimas ediciones demandaban un espacio más grande dada la cantidad de personas que asisten en estas fechas.

Inauguración con acceso gratuito

Uno de los anuncios más esperados por los asistentes es el ingreso gratuito en la jornada inaugural. El público podrá acceder sin costo el miércoles 22 de julio entre las 11:00 a.m. y las 3:00 p.m., siempre que haya gestionado previamente su entrada digital a través de Teleticket.

Fuera de ese horario, el precio regular será de S/7.5 la general de lunes a jueves, S/10 los fines de semana, S/5 para estudiantes, docentes y S/6 para quienes porten carnet del CONADIS de lunes a jueves, y S/8 los fines de semana para el mismo grupo, manteniendo la política de accesibilidad que caracteriza a la feria.

Invitados y programación

La FIL Lima contará con la presencia de escritores de renombre como Jaime Bayly, destacado periodista peruano quien presentará su novela Los golpistas el 25 de julio, y el argentino Eduardo Sacheri, reconocido por su obra La pregunta de sus ojos.

También estarán Agustina Bazterrica, autora de Cadáver exquisito, la chilena Alejandra Costamagna y la colombiana Gloria Susana Esquivel, referentes de la narrativa latinoamericana contemporánea. La feria rendirá homenajes a Alfredo Bryce Echenique y Oswaldo Chanove, figuras centrales de la literatura peruana.

Bayly y Bazterrica son de las figuras más esperadas en esta edición de la FIL.

La programación incluye más de 600 actividades culturales, entre ellas 116 actividades infantiles y familiares, además de 16 espectáculos artísticos. Del 3 al 5 de agosto se realizarán las jornadas profesionales y la rueda de negocios, que buscan fortalecer la industria editorial. Este año, Ecuador será el País Invitado de Honor, con una delegación de más de 30 representantes culturales.

La FIL Lima 2026 celebra tres décadas de historia con una edición que promete ser memorable: nueva sede, invitados internacionales, homenajes a autores peruanos y una agenda diversa que abarca desde literatura infantil hasta debates académicos.

El acceso gratuito en la jornada inaugural refuerza el carácter inclusivo del evento y anticipa una masiva participación de lectores. Con precios accesibles y una programación que combina tradición y novedad, la feria se reafirma como un espacio de encuentro cultural que cada año convierte a Lima en la capital del libro en la región.