El PRIMER FICHAJE de Alianza Lima: Nicolás Díaz es la nueva contratación para el Clausura

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras la salida del portero boliviano Guillermo Viscarra, Alianza Lima anunció, a través de sus redes sociales oficiales, la incorporación del defensor chileno Nicolás Díaz. El zaguero se convierte, por ahora, en el primer refuerzo de los 'íntimos' para afrontar el Torneo Clausura, donde el equipo buscará pelear por el título nacional.

Quién es Nicolás Díaz

Díaz es un defensor central de nacionalidad chilena de 27 años, que anoche aterrizó en la capital para firmar por Alianza Lima. Llega procedente del Puebla de México, donde permaneció toda la temporada 2025/26 de la Liga MX, alineando en 29 partidos.

La trayectoria de Díaz

El zaguero sureño tuvo un importante recorrido por el fútbol mexicano, donde defendió la camiseta de Mazatlán durante las temporadas 2021 y 2022. Sin embargo, su etapa más extensa en el país azteca la vivió con los Xolos de Tijuana, club en el que permaneció por tres campañas (2023, 2024 y 2025).

Posteriormente, regresó a su natal Chile para incorporarse a Unión Española en la segunda mitad del 2025, disputando tanto el torneo local como la Copa Sudamericana.

Jugó con 'La Roja'

Nicolás Díaz ya sabe lo que significa defender la camiseta de su selección. Durante las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, el defensor chileno disputó tres encuentros: ante Uruguay en Montevideo, Colombia en Santiago y nuevamente frente al cuadro cafetero en Barranquilla. En aquel proceso fue dirigido por Reinaldo Rueda y Martín Lasarte.

Nicolás Díaz es el nuevo fichaje de Alianza Lima para el torneo Clausura

Nicolás Díaz se convierte en el primer refuerzo de Alianza Lima para afrontar el Torneo Clausura 2026, luego de la salida de Guillermo Viscarra. El defensor chileno de 27 años llega procedente del Puebla de México, donde acumuló 29 partidos durante la temporada 2025/26 de la Liga MX, sumando experiencia internacional para fortalecer la última línea 'blanquiazul'.