MTC y LAP eliminan cobro de TUUA para pasajeros en conexión nacional en el aeropuerto Jorge Chávez

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los pasajeros que viajan entre regiones del país realizando escalas en Lima ya no tendrán que asumir un costo adicional por concepto de transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Así lo establece la Adenda N.° 9 al contrato de concesión suscrita entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Lima Airport Partners (LAP), en el marco del primer aniversario de operaciones del nuevo terminal aéreo.

🔴🔵🚨 #AHORA | El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Lima Airport Partners (LAP) anunciaron la eliminación del cobro de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) para los pasajeros que realicen conexiones nacionales en el Aeropuerto Internacional Jorge... pic.twitter.com/4DSeAMhaTO — Exitosa Noticias (@exitosape) June 2, 2026

Más conectividad para las regiones

La medida elimina el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia nacional, permitiendo que los usuarios continúen utilizando la infraestructura y los servicios del aeropuerto sin pagar un monto adicional cuando realizan conexiones entre vuelos domésticos.

"Uno de los principales beneficios de la adenda es la eliminación del cobro de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia para pasajeros que realizan conexiones domésticas en el AIJC. Esta medida permitirá reducir costos para miles de usuarios que utilizan el aeropuerto como punto de conexión, incentivando una mayor conectividad aérea y mejorando la experiencia de viaje", señaló el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera.

La iniciativa beneficiará directamente a cerca de un millón de pasajeros cada año y busca mantener la accesibilidad del transporte aéreo nacional, especialmente para quienes requieren realizar conexiones para llegar a sus destinos finales.

Desde el MTC señalaron que la adenda contribuirá a fortalecer la integración territorial y facilitará los desplazamientos entre regiones, eliminando una carga económica que afectaba a los pasajeros en tránsito.

Nuevas inversiones y mejor conexión con Lima

La medida incorpora mecanismos de supervisión que estarán a cargo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), entidad encargada de verificar la cantidad de usuarios beneficiados y los montos compensados al concesionario.

La Adenda N.° 9 también incluye disposiciones orientadas al desarrollo futuro del aeropuerto. Entre ellas figura la incorporación de inversiones de terceros calificados, mecanismo que permitirá impulsar infraestructura comercial, hotelera y logística dentro del entorno aeroportuario.

Además, contempla la reversión de áreas que serán utilizadas para la ejecución del Ramal 4 de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, una obra estratégica que facilitará el acceso al aeropuerto y reducirá los tiempos de traslado para millones de usuarios.

La adenda incorpora igualmente una cláusula anticorrupción que refuerza los mecanismos de transparencia y control en la ejecución del contrato de concesión.

Con esta decisión, el Gobierno busca consolidar un sistema de transporte aéreo más accesible y eficiente, promoviendo una mayor conectividad entre las regiones y mejorando la experiencia de viaje de los ciudadanos. La eliminación de este cobro representa un paso importante para acercar el transporte aéreo a más peruanos y fortalecer la integración nacional.