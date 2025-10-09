¡Atención! Senamhi advierte lluvias intensas en la costa norte para este fin de semana

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias para la costa norte del Perú para este fin de semana. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones.

¿Desde cuándo se registrarán las lluvias?

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera en la presencia de este fenómeno climatológico entre el viernes 10 y el domingo 12 de octubre en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.

En ese sentido, calculan acumulados de lluvia entre los 3 mm/día y 6 mm/día en la costa de Tumbes y Piura, menores a los 2 mm/día en Lambayeque y La Libertad. En tanto, en la sierra norte se esperan registros entre los 10mm/día y 15 mm/día.

Los especialistas del Senamhi explicaron que estas lluvias localizadas, en la costa de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, se deben al trasvase de lluvias provenientes de la sierra norte. En esa línea, se esperan también nubosidad y lluvias ligeras en zonas costeras cercanas.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Por parte del Senamhi recomiendan que se refuercen los techos y las ventanas, asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades al interior del país.