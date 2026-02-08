Huancayo: Condenan a policía que pidió coima de S/ 500 para omitir papeleta contra un conductor

08/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Fiscalía de Junín logró una condena ejemplar contra el suboficial Víctor Vásquez, sentenciado a siete años de prisión por haber solicitado una coima de S/ 500 a un conductor en Huancayo. El agente ofreció omitir la papeleta de tránsito a cambio del dinero, en un hecho que fue registrado en video y corroborado por testimonios de colegas.

El caso ocurrió en el distrito de El Tambo, donde Vásquez intervino a un conductor y le exigió el pago para evitar trasladarlo a la comisaría. La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín sustentó la acusación con pruebas audiovisuales y declaraciones de otros policías, lo que permitió acreditar el delito de cohecho pasivo propio y abuso de autoridad.

La sentencia incluye además la inhabilitación para ejercer cargos públicos por seis años y el pago de S/ 10 000 como reparación civil a favor del Estado. Según el Ministerio Público, el accionar del suboficial afectó el correcto desenvolvimiento de la función policial y contradijo los principios de legalidad y ética exigidos a la Policía Nacional del Perú (PNP).

🚨 #FiscalíaLogra | Fiscalía de Junín logró que se condene a siete años de prisión a un policía por delitos de corrupción. Según la acusación fiscal, el hoy sentenciado solicitó S/ 500 a un conductor a cambio de no sancionarlo con una papeleta de tránsito por una infracción... pic.twitter.com/UA7xomYhpr — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 8, 2026

Un problema estructural

El caso de Vásquez no es aislado. Según el abogado José Palacios, director de La Voz del Policía, existen al menos 280 policías ya sentenciados por corrupción y más de 1.200 efectivos bajo investigación penal en todo el país. Estas cifras superan los registros oficiales y reflejan la magnitud del problema.

Los expedientes judiciales recientes incluyen desde redes de extorsión hasta cobros de coimas para liberar detenidos, además de investigaciones por narcotráfico y vínculos con organizaciones criminales. Datos de la propia Inspectoría de la PNP señalan que, solo entre enero y agosto de 2025, 532 policías fueron retirados definitivamente por faltas graves tras procesos administrativos.

La condena contra Vásquez se convierte en un símbolo de la lucha contra la corrupción dentro de la PNP, pero también evidencia la profundidad de la crisis institucional. La confianza ciudadana en la policía se ve golpeada por la reiteración de casos similares, lo que obliga a reforzar los mecanismos de control interno y a respaldar las investigaciones con pruebas objetivas.

El fallo contra el suboficial Víctor Vásquez marca un precedente importante en la lucha contra la corrupción policial. Sin embargo, las cifras revelan que el problema es estructural y requiere reformas profundas para recuperar la confianza pública. La sentencia busca enviar un mensaje claro: la corrupción en la función policial no quedará impune.