Cusco: Hallan sin vida a arquitecto e ingeniera que fueron reportados como desaparecidos

Un escenario de alarma y conmoción se ha suscitado en la región Cusco, en donde se hallaron los cuerpos sin vida de una pareja que había sido reportada como desaparecida desde la semana pasada.

Hallan sin vida a pareja en vivienda del Cusco

En el interior de una vivienda ubicada en el distrito de San Sebastián, en la citada región sureña, se encontró sin signos vitales a un abogado identificado como Junior Palacios, de 39 años, y a Tirolina Letona, una arquitecta, de 36 años, quienes mantenían un vínculo amoroso.

Los dos profesionales fueron reportados como desaparecidos desde el pasado sábado 31 de enero, hecho que generó preocupación y consternación en sus familiares debido a que por durante varios días no habían tenido comunicación con ellos ni mucho menos conocían su paradero.

Fue así que, el último jueves 5 de febrero la familia del abogado y la arquitecta realizaron el macabro hallazgo de los dos. Sus ahora deudos ingresaron a un inmueble ubicado en la zona conocida como Vía de Evitamiento, en la urbanización San Antonio, en el que encontraron los cadáveres con dos impactos de bala cada uno.

De acuerdo a las primeras diligencias, en la escena se hallaron cuatro casquillos de bala de 9 mm y detrás de sus fallecimientos estaría como móvil un posible caso de crimen que según la Policía Nacional del Perú (PNP) se habría producido entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, aunque fue descubierto días posteriores a una denuncia por desaparición.

En un principio se tenía la presunción de que podría tratarse de un robo, sin embargo, las autoridades descartaron ello. Esto se debe a que el inmueble se encontraba intacto y no hubo evidencia de forzamiento ni sustracción de bienes, aunque sí se registró la ausencia del teléfono celular del hombre.

Coronel de la Policía brinda mayores detalles del hallazgo

El jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) del Cusco, el coronel PNP Walter Poma, informó que el abogado y la arquitecta yacían sobre la cama cubiertos con una cobija y que presuntamente se trataría de un doble homicidio.

"Presentaban impactos de proyectil de arma de fuego, en el lugar el personal ha realizado el levantamiento de cadáver, lógicamente ha realizado una revisión minuciosa de la escena de los hechos hay cuatro casquillos de 9 milímetros. Asimismo, se ha determinado que no hay violencia, tampoco robo o hurto (...) estamos viendo por un caso sentimental", señaló.

