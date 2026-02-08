Trujillo: Bebé recién nacida fue hallada en maletín en plena calle en Huanchaco

08/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

¡Inaceptable! Una bebé recién nacida fue abandonada en plena vía pública y posteriormente encontrada dentro de un maletín por agentes de la PNP el pasado viernes por la noche, en el distrito de Huanchaco, departamento de Trujillo.

Vecinos de Huanchaco alertan a PNP por bebé abandonada

El hecho ocurrió cerca de las 8 p.m. en el centro poblado Huanchaquito Alto, barrio reconocido por su tranquilidad. De repente, vecinos se alertaron al escuchar el llanto ahogado de un bebé, por lo que salieron de sus viviendas y encontraron el maletín con la neonata en su interior.

De inmediato, las personas comunicaron lo ocurrido a la Policía Nacional, quienes acudieron a rescatar a la menor, de aproximadamente 15 días de nacida, y trasladarla para una verificación médica.

Se le realizaron los exámenes de rigor para comprobar su estado, así como el registro de huellas dactilares que servirá para dar con sus padres biológicos y el centro hospitalario donde nació. Afortunadamente, se encuentra en buena condición de salud.

Actualmente, la bebé se encuentra bajo custodia y cuidado de la comisaría de Huanchaco, donde personal femenino de la PNP, quienes también son madres, brindan los cuidados maternos necesarios y protección a la pequeña.

Incluso, las agentes policiales que dieron de lactar a la menor, aprovechando que, recientemente, habían dado a luz, fueron las que convencieron para tenerla en el despacho policial, pues no estaba claro el lugar de resguardo.

En solidaridad, los vecinos de Huanchaco demostraron su lado más humano y se unieron para brindarle diversas donaciones a la menor: insumos básicos, leche, pañales, frazadas, prendas de vestir y hasta una cuna.

Mientras tanto, los efectivos policiales se encuentran en coordinación con la Unidad de Protección Especial (UPE) para las diligencias de ley, garantizando la seguridad de la neonata.

El caso aun está en investigación. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la bebé y de sus padres biológicos.

