La Libertad: Adolescente reportada como desaparecida es hallada sin vida en el distrito de Laredo

Una menor edad de 16 años fue hallada sin vida entre los cañaverales del sector conocido como Víctor Raúl, en el distrito de Laredo, en el departamento de La Libertad. La adolescente había sido reportada como desaparecida desde hace una semana.

Adolescente es hallada sin vida

Los vecinos del sector Víctor Raúl, en el distrito de Laredo, en La Libertad, hallaron el cuerpo de una menor de 16 años en medio de los sembríos de caña de ázucar cubierto con la maleza. Ante el reporte de los residentes, la Policía de la localidad y especialistas de Criminalística se apersonaron para aislar la zona.

La adolescente había sido reportada como desaparecida desde hace una semana. Tras ello fue encontrada semidesnuda y con las manos y pies atados. Ello, hace sospechar que fue víctima de un ataque violento.

Cabe resaltar que, para identificarla fue clave el calzado que usaba. Ella era de nacionalidad venezolana y de acuerdo a información de los vecinos vivía a pocas cuadras junto a su pareja. Sin embargo, luego de separarse se encontraba en abandono, sin apoyo ni supervisión de un adulto.

"Paraba por ahí ella, alquilaba su cuartito abajo de mi casa y se ganaba la vida haciendo mandados, le daban su comidita. No sabemos lo que realmente ha pasado", sostuvo una vecina de la occisa en declaraciones a América Noticias.

La denuncia de los vecinos de Laredo

La menor de edad habría sido atacada por personas de mal vivir que rondan y atacan a los transeúntes en el alejado sector del distrito de Laredo. "En este espacio pediría que le den a la gente casa porque no tienen dónde vivir porque esta calle es un peligro para nostros mismos", expresó una residente de la zona.

El cuerpo en descomposición fue derivado a la morgue de Trujillo, por orden del Ministerio Público, para llevar a cabo la necropsia de ley correspondiente la cual será fundamental para hallar la causa de su muerte.

El inesperado fallecimiento de la adolescente ha conmocionado a los vecinos de Laredo, quienes han exigido justicia, así como también mejorar el alumbrado público y el patrullaje permanente del Serenazgo.

