Mininter anuncia aparición de menor de edad de 11 años reportada como desaparecida

A través de un comunicado público, el Ministerio del Interior (Mininter) anunció la aparición de la menor de edad de 11 años reportada como desaparecida, tras haber sido captada por un hombre a través de redes sociales.

Menor de edad de 11 años fue encontrada

Luego de haber sido reportada como desaparecida el lunes 22 de setiembre en el distrito de San Juan de Lurigancho, la niña de 11 años fue encontrada. Este rescate, se da luego que su padre inició una intensa búsqueda de su menor hija.

Según las primeras investigaciones, la menor de edad desapareció tras salir de su vivienda acompañada por el hombre de 39 años, quien contactó a la niña a través de juegos en línea.

El hombre fue identificado como Jhonathan Laynes Moncada con quien la menor había mantenido conversaciones a través del aplicativo WhatsApp. Los mensajes fueron encontrados por sus padres cuando iniciaron la labor de búsqueda.

El Mininter indica que tras horas de búsqueda y la labor de inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) se encontró a la menor. El padre de la niña también acompaño e incentivo una constante búsqueda antes de que el tiempo del caso se extienda.

"El Mininter informa que, tras horas de intensa búsqueda y una eficiente labor de inteligencia, efectivos de la PNP encontraron a la menor de 11 años que había sido reportada como desaparecida luego de ser captada por un hombre de 39 años a través de redes sociales".

Mininter logra ubicar a mejor de edad

Tras la aparición de la menor, la niña fue puesta a buen recaudo y fue trasladada a la comisaría de Santa Clara, en el distrito de Ate. Sus familiares ya han podido reunirse con la niña quien estuvo desaparecida por un día.

Autor del delito fue detenido

Según información propiciada por el Mininter, al momento de la liberación de la menor de edad, también se pudo intervenir al presunto autor del delito quien fue detenido por la Policía Nacional y sería puesto a disposición de la justicia.

El sujeto habría captado a la menor con engaños y mantenido privada de su libertad a la niña. Afortunadamente, por el rápido accionar del padre y familiares que acudieron a la PNP para denunciar el hecho se logró la captura del raptor y liberación de la menor. El trabajo de inteligencia de la policía habría rastreado el celular del sujeto.