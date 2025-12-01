Lucha contra el VIH/SIDA: Más del 95% de casos se dio por no usar preservativo

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Salud

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA, este 1 de diciembre, tanto el Ministerio de Salud (Minsa) como el director de la Dirección de Prevención y Control de VIH, ETS y Hepatitis, Carlos Benites, brindaron información para la prevención, diagnóstico, tratamiento y el compromiso por seguir resguardando la salud de las personas que viven con VIH.

Conoce información relevante para luchar contra esta infección por transmisión sexual y el estigma que enfrentan muchos de ellos.

Situación actual del VIH en el Perú

Carlos Benites, director ejecutivo de Prevención y Control del VIH/SIDA del Minsa, informó que se estima que 130,000 personas se encuentran viviendo con el VIH en el Perú. De esta cifra, la institución de salud brinda tratamiento a más de 108,000 personas.

La cifra restante correspondería a las personas que viven con ella más aún no lo han detectado, de ahí su importancia del diagnóstico y tratamiento diario.

Con el paso de los años, las pruebas para el diagnóstico también han evolucionado por lo que ahora se cuentan con pruebas rápidas con la cual con dos gotas de sangre se obtiene un diagnóstico en tan solo 20 minutos.

Tratamiento de VIH

Tal como el diagnóstico, el tratamiento del VIH en el Perú es universal y gratuito, por lo cual cada persona que se encuentran viviendo con ella tiene el derecho a recibir el tratamiento gratuitamente.

Además, todo el tratamiento complejo de hace algunas décadas, ahora se ha reducido a una sola pastilla, tomada una sola vez al día, cuenta con pocos efectos adversos, pero es muy potente para reducir la carga viral de la persona con VIH.

Benites precisó que "al reducir la cantidad de virus en la persona viviendo con VIH, se evita que el virus se siga transmitiendo a otras personas". Por tal razón, una detección y tratamiento contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas con este diagnóstico.

Reforzar la prevención es clave

El 95% de los casos de VIH han sido adquiridos por relaciones sexuales no protegidas. Por tal motivo, informarse sobre qué son las enfermedades de transmisión sexual y que se de el uso consistente del preservativo, es lo más importante.

Entre los otros dos casos de transmisión se encuentran por infusiones de sangre contaminada, cuya cifra se ha reducido mínimamente, y la transmisión madre gestante sin tratamiento.