Conmoción en la música: Querido guitarrista fallece tras desplomarse en pleno show

El mundo de la música se encuentra de luto tras el sensible fallecimiento de un destacado guitarrista. El artista se desplomó solo a minutos de que junto a su banda iniciaba un concierto en un bar cultural.

Muerte trágica en concierto

Como era cotidiano, la banda argentina de punk 'Loca sensación', realizaban sus presentaciones con toda la energía que al género musical caracteriza, sin embargo, el pasado viernes 28 de noviembre su concierto, durante la noche, se volvió trágico y lúgubre.

El público fanático de la agrupación los esperaban en el reconocido bar cultural Blondie, que se encuentra ubicado en la calle 11 entre 54 y 55, en pleno corazón de Buenos Aires.

En esta actuación, la banda surgida en San Carlos, era el 'plato de fondo' donde la propuesta del menú de la noche era un total de cuatro grupos de la escena local.

Nahuel Niz posando junto a su guitarra eléctrica

La euforia rockera de 'Loca Sensación' se había generado desde el primer tema que tocaron, sin embargo, al momento de iniciar su tercera canción, uno de los guitarristas se desplomó en medio del escenario dejando atónitos a sus compañeros y a los asistentes

Al suscitarse ello, el músico identificado como Nahuel Niz de 35 años, los testigos llamaron de urgencia a el SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia) y fue trasladado con carácter de urgencia al Hospital San Martín de La Plata, donde finalmente falleció en los primeros minutos del último sábado. Todo haría indicar que se trataría de un problema cardiovascular.

El útimo adiós de la banda

La banda 'Loca sensación', horas después la muerte de su guitrarrista, emitió un comunicado para dar a conocer la trágica noticia y despedirse de su compañero.

"Te fuiste como vos quisiste, tocando tu guitarra. Fuiste un gran compañero y amigo. Tu partida nos dejó un vacío enorme. Te vamos a extrañar muchísimo, ya nada va a ser igual. Nuestro pésame a la familia de Nahuel Niz. Tu banda, Loca Sensación: Ezequiel, Lucas y Tito", señaló la banda en un comunicado publicado en la cuenta oficial de Facebook de 'Loca sensación'.

Por su parte, el hermano de Nahuel, Nicolás también tuvo unas conmovedoras palabras para él en Facbook."Tu último show hermano, te amo con mi vida", escribió.

