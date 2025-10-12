Huancavelica: Caída de un vehículo al río Mantaro deja un saldo de siete personas fallecidas

12/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un hecho trágico se registró en la madrugada del sábado 11 de octubre en Huancavelica, cuando un vehículo cayó al río Mantaro y dejó a siete personas fallecidas. El fatal accidente ocurrió a la altura del kilómetro 214+500 de la carretera Huancayo-Ayacucho, en el sector Mantacra, jurisdicción del distrito de Pampas.

Una de las víctimas era hermano de una cantante

La persona que iba al volante y que perdió la vida fue identificada como Edwin Casahuillca Orejón, de 42 años. Él era hermano mayor de la cantante folclórica Linda Rosaly. La camioneta en la que iba era una Toyota Avanza de placa BZC-276.

Según la versión de la Policía Nacional del Perú (PNP), Casahuillca perdió el control del carro y eso provocó que cayera por una pendiente de 100 metros de profundidad y que culminaba en el río Mantaro. Junto a él, viajaban seis personas, incluidas tres mujeres que retornaban a Huancayo tras realizar labores en el distrito de Cosme.

Hasta el momento, solo tres cuerpos han logrado ser rescatados por parte del Departamento de Protección de Carreteras Izcuchaca, en colaboración con efectivos de Rescate 105 Huancavelica y de la comisaría PNP Mariscal Cáceres.

Las otras víctimas mortales identificadas son Eskcarlet Espinoza García (de 24 años), técnica de enfermería del centro de salud de Cosme, Justina de la Cruz de Huallanca (62 años) Carmen Elida O. M., una adolescente de 16 años. Las dos primeras fueron encontradas a orillas del caudal en el km 222 y la menor tres más arriba, en el distrito de Quichuas.

Cuerpos fueron trasladados a una comisaría

Tras el hallazgo de los cuerpos, estos fueron llevados a la comisaría de Mariscal Cáceres para las diligencias de ley correspondientes. Las autoridades continuaron con los trabajos para encontrar el resto de cadáveres que no han sido recuperados para que sus familias puedan sepultarlos.

"La Policía Nacional del Perú mantiene desplegado personal especializado para apoyar en las labores de rescate y determinar las causas exactas del accidente", manifestó la PNP.

Por su parte, la Red de Salud de Churcampa, donde trabajaba Espinoza García, lamentó el fallecimiento de una de sus empleadas y destacó su compromiso y vocación de servicio.

Así, siete personas resultaron fallecidas luego de que un vehículo cayera por un abismo al río Mantaro, en Huancavelica. Según la investigación policial, el conductor de la camioneta perdió el control de la unidad, provocando su desbarranco que terminó siendo letal para todas las personas abordo.