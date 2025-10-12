Machu Picchu: Dirigentes podrían romper tregua por incumplimientos en ruta Hiram Bingham

12/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La crisis de transporte hacia la ciudadela de Machu Picchu parece no haber terminado. El comité de lucha alertó que el plan de contingencia entre las dos empresas de transporte Consettur y San Antonio de Torontoy se podría romper pues hasta ahora no se ha dado el traspaso de la concesión a pesar de ya estar decidida.

Continúa tensión entre empresas

Solo cuatro buses de la empresa San Antonio de Torontoy están habilitadas para el transporte de los pasajeros hacia Machu Picchu. Esta situación se da pese a que se llegó a un acuerdo ratificado desde la presidencia del Consejo de Ministros (PCM) el pasado 21 de setiembre.

En este plan de contingencia, se habría acordado que 18 buses en total de la empresa San Antonio de Torontoy debían operar en el ruta Hiram Bingham. Sin embargo, hasta el momento, la empresa Consettur sigue operando en el lugar incumpliendo con la salida de sus buses.

Consettur, es la empresa que hasta mediados de setiembre brindaba formalmente el servicio turístico desde Machupicchu Pueblo y la Llaqta de Machupicchu desde 1995, operando desde hace 30 años en Cusco. Formalmente, el contrato venció a fines de agosto y para setiembre, otra empresa debía haber ocupado el servicio.

Según el reporte de Exitosa Cusco, hasta la fecha solo 4 buses de la empresa entrante. Por ello, el secretario general de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) , Daniel Estombelo, declaró que el comité de lucha de Machu Picchu estaría planeando suspender la tregua.

"El día de ayer el comité de lucha ha lanzado una advertencia. En el transcurso de estos días se va a reunir toda la población de las comunidades para retomar la medida de lucha que se ha dado una tregua. Buses de la empresa Consettur en Machu Picchu Pueblo

Comunicado de Sernarp a San Antonio de Torontoy

Estombelo anunció que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernarp) ha remitido un documento hacia la empresa de San Antonio de Torontoy

"El día de ayer nos hemos dado con la ingrata sorpresa, esta entidad Sernarp ha pasado un documento a San Antonio de Torontoy manifestando "mientras no salgan vehículos de la empresa que en este momento esta operando ilegalmente no podrán volver a entrar otros vehículos de San Antonio de Torontoy.

En ese sentido, en representación de la DDC, Estombelo apela a las autoridades correspondientes, en este caso, el alcalde de Urubamba, Ronald Vera, para que "actúe inmediatamente, conforme a ley" porque no se han cumpliendo el pacto acordado en la reunión.

Hasta el día de hoy, el contrato firmado entre la municipalidad de Urubamba con la empresa San Antonio de Torontoy no puede ser efectivo porque Consettur continúa ocupando la ruta desde la informalidad.