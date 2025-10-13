Moyobamba: Fuerte temporal de lluvias provoca huaico en el distrito de Jepelacio dejando a varias familias damnificadas

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El distrito de Jepelacio, en la ciudad de Moyobamba, sufrió daños severos tras el desborde la quebrada Disyacu debido a un fuerte temporal de lluvias en la zona. Viviendas, negocios y familias fueron los principales perjudicados.

Huaico azota a distrito de Jepelacio

La madrugada de este lunes 13 de octubre, las intensas lluvias azotaron al distrito moyobambino de Jepelacio que terminaron por provocar un huaico que a su vez ocasionó el desborde de la quebrada Disyacu.

Este fenómeno natural arrasó con parte de las estructuras de una feria instalada frente al mercado municipal de la zona. A su vez generó daños materiales de consideración y alarma tanto entre comerciales y vecinos de la zona.

Cabe resaltar que, mediante su cuenta oficial de Facebook, el Gobierno Regional de San Martín, dio a conocer que no se reportaron pérdidas humanas. Asimismo, refirió que se realizó el registro de la emergencia mediante el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación.

Asimismo, informó que se desplegó "500 galones de combustible y estamos gestionando ayuda humanitaria para las familias damnificadas".

Gore San Martín se pronuncia

El Gobierno Regional de San Martín se pronunció sobre la emergencia suscitada mediante sus redes sociales oficiales y revelaron que se encuentran atendiendo a los damnificados y que han llevado a cabo una inspección en viviendas dañadas.

"El Gobierno Regional de San Martín, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), continúa atendiendo emergencias por fenómenos naturales en la región", manifestó en un principio el organismo autónomo.

En tal sentido, indicó que "en coordinación con la Municipalidad Distrital de Jepelacio, se realizó inspección y validación de 9 viviendas". También señalaron que fueron un total de 23 personas las afectadas a consecuencia de este huaico.

Por último, puntualizaron que tras el trabajo articulado entre el gobierno regional y las autoridades locales, se continuará interviniendo con maquinaria pesada para ejecutar labores de rehabilitación y acciones preventivas en las márgenes de la quebrada Disyacu.

Municipalidad de Jepelacio actúa ante emergencia

Mediante sus redes sociales oficiales la Municipalidad Distrital de Jepelacio puntualizó que desde tempranas horas con la ayuda de su personal y maquinaria pesada realizaron labores de limpieza y rehabilitación en la zona afectada.

"La gestión municipal reafirma su compromiso de continuar con las labores de respuesta y el apoyo a las familias afectadas. La seguridad y el bienestar de nuestra población son nuestra máxima prioridad", sostuvo el municipio.

Se concluye que, viviendas, negocios y familias se vieron perjudicadas en el distrito de Jepelacio, tras el desborde de la quebrada Disyacu, en Moyobamba, por fuerte temporal de lluvias.