Adolescente será juzgado como adulto por asesinar a padre e hijo en Otuzco, La Libertad

La madrugada del 8 de octubre de 2025 marcó un antes y un después en la ciudad de Otuzco. En el barrio La Ermita, un adolescente de 16 años habría ingresado a una vivienda para robar una moto lineal y dinero, dejando tras su ataque a un padre y su hijo muertos y a una mujer gravemente herida.

El hecho estremeció a la comunidad liberteña. Elmer Rosas Pérez y su hijo perdieron la vida tras recibir disparos en la cabeza, mientras que Fiorela Esther Rojas García, sobreviviente del ataque, logró identificar al agresor antes de ser trasladada de urgencia al hospital de Apoyo de Otuzco.

Según su testimonio, el atacante entró armado, disparó sin titubeos y exigió 5,000 soles y la llave de una moto, amenazándolos de muerte.

Por el asesinato de un padre y su hijo, un adolescente de 16 años afrontará una investigación recluido en el penal El Milagro de Trujillo, en la región La Libertad, durante nueve meses de prisión preventiva.

Ley 32330: adolescentes juzgados como adultos

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Otuzco dictó nueve meses de prisión preventiva contra el menor, quien fue internado en el penal El Milagro de Trujillo.

La medida se sustenta en la Ley 32330, que permite procesar como adultos a los menores de 16 y 17 años involucrados en delitos graves, como homicidio, sicariato o violación.

La fiscal Deysi Saldaña More, encargada del caso, lidera las diligencias para determinar la responsabilidad penal del adolescente. Según la investigación preliminar, el menor también estaría vinculado a un robo a mano armada cometido días antes contra una trabajadora de limpieza.

Las autoridades destacan que este caso marca uno de los primeros procesos en La Libertad aplicando la nueva ley, que busca responder al aumento de crímenes cometidos por menores en la región.

Captura y tensión en la comisaría de Otuzco

El adolescente fue capturado por la Policía Nacional tras ser visto con una actitud sospechosa. En su poder se halló un arma de fuego, tres celulares y un manojo de llaves, que presuntamente pertenecían al vehículo robado a las víctimas.

Tras conocerse su detención, ronderos y familiares de los fallecidos acudieron a la comisaría para exigir justicia inmediata, llegando incluso a intentar irrumpir en el recinto policial. La situación se tornó violenta y la policía dispersó a la multitud con gases lacrimógenos.

El caso ha desatado indignación en la ciudadanía, que pide mayor control y prevención frente a la delincuencia juvenil. Mientras tanto, el menor permanecerá recluido en prisión preventiva, a la espera de un juicio que podría sentar un precedente en la aplicación de la Ley 32330 en el país.