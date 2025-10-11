¡Atención, pasajero! Suspenden vuelos desde y hacia Cusco: Conoce AQUÍ el motivo y la duración de la medida

11/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

¿Tenías un vuelo programado? La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) informó que las operaciones aéreas desde y hacia la ciudad del Cusco han sido suspendidas temporalmente, generando preocupación entre cientos de pasajeros nacionales e internacionales. Conoce aquí el motivo detrás de esta medida y cuántos días durará.

Corpac revela desde cuándo rige la suspensión de vuelos

A través de sus redes sociales, Corpac lanzó un comunicado en el que detalla que la suspensión de vuelos se dará desde las 8:00 p.m. del lunes 13 hasta las 8:00 a.m. del martes 14 de octubre. Durante este tiempo, no habrá despegues ni aterrizajes comerciales en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete del Cusco.

Asimismo, reportan que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), viene coordinando con las aerolíneas la reprogramación de los vuelos para evitar una mayor afectación a los pasajeros.

¿Cuál es el motivo?

De acuerdo a Corpac, el motivo detrás de esta medida, que podría generar molestias en los usuarios, es el poder ejecutar trabajos necesarios de mantenimiento en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Cusco, que recibe miles de visitantes al mes, especialmente por la cercanía con Machu Picchu, elegido en 2007 como una de las Siete Maravillas del Mundo.

En ese marco, la institución expresó sus disculpas por los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar, pero alegan que es necesaria para asegurar operaciones sin riesgos. Recomendó a los pasajeros y usuarios consultar la reprogramación de sus vuelos con cada una de sus aerolíneas.

LATAM suspende vuelos a Cusco

Una de las aerolíneas que se pronunció sobre esta medida fue Latam Airlines. En su comunicado compartido en su página oficial, resaltan que la suspensión de sus vuelos a Cusco "responde a trabajos de infraestructura ajenos al control y responsabilidad de la compañía", por lo que busca brindar apoyo a los pasajeros afectados.

LATAM informó que los pasajeros afectados podrán reprogramar sus vuelos (manteniendo el destino y la cabina) en la sección "Mis Viajes" de su página web o solicitar la devolución total del pasaje sin penalidades, hasta 12 meses desde la fecha de compra.

Resaltan que en caso de que la compra del vuelo haya sido realizada a través de una agencia de viaje, se sugiere contactarlos directamente para tener mayor información sobre su caso.

"LATAM Airlines Perú reafirma su compromiso con la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones, y trabaja permanentemente para garantizar una operación segura, confiable y con los más altos estándares de servicio, ofreciendo siempre una experiencia de viaje de calidad", señalan en su mensaje.

En resumen, la suspensión de vuelos desde y hacia el aeropuerto de Cusco responde a trabajos de mantenimiento de la pista de aterrizaje. Corpac anunció que la medida será desde las 20:00 horas del lunes 13 hasta las 08:00 horas del martes 14 de octubre.