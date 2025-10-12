Machu Picchu: Urubamba da último plazo al gobierno para ingreso definitivo de nueva flota de buses

12/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En comunicación con Exitosa, el alcalde de Urubamba, Ronald Vera, indicó que la tregua con el Ejecutivo, sobre la incorporación de una nueva flota de buses hacia Machu Picchu, culmina este 13 de octubre. Según precisó, la empresa San Antonio de Torontoy ya debería ingresar los vehículos que le corresponden, conforme al acuerdo.

Último plazo para ingreso de nuevos buses

El contrato vigente con la empresa San Antonio de Torontoy con la municipalidad de Urubamba hizo efectivo el ingreso de 18 flotas de la empresa para realizar el traslado de turistas hacia la ciudadela de Machu Pichhu.

Sin embargo, lejos de cumplir el contrato, la empresa que culminó sus servicios, Consettur, aún no hace retiro de sus unidades de transporte, impidiendo que se cumpla cabalmente con el acuerdo de traspaso.

Ante esta falta de cumplimiento, el alcalde de Urubamba, indicó que han concedido un "plazo prudente" para que la empresa Consettur finalice sus operaciones en la ruta Hiram Bingham cuyo día final es este 13 de octubre.

"El día de mañana ellos ya debían cumplir aquello que han quedado internamente entre empresas privadas. Nosotros hemos notificado la semana pasada para que nos envíen las condiciones en que habían esta empresa Consettur", indicó.

El titular del municipio indicó que le han acercado una carta donde comunican que el 50% de los vehículos de Consettur serán absorbidas por la empresa entrante, San Antonio de Torontoy. Según el alcalde, 9 buses serán pasadas hacia esta empresa y los otros 9 buses propiedad de esta misma empresa que tendrían que "ingresar ya".

De esta manera, 9 buses serían absorbidos desde Consettur, 9 buses más aportados desde San Antonio de Torontoy y los otros 6 buses serían dispuestos por la empresa Tramusa, proveniente de la empresa municipal de Machu Picchu. En total, serían 24 buses, límite permitido por Sernarp.

Dos empresas manejarían la ruta Hiram Bingham

La operación de transporte hacia la ciudadela inca considerando a la empresa municipal Tramusa, para no hacer una afectación al municipio del distrito de Machu Picchu, y la empresa San Antonio de Torontoy.

Esta tipificación fue afirmada por el alcalde de Urubamba. "Sí, No había otra modalidad, se ha hecho una mesa técnica", aseveró Vera. Estos contratos se darían temporalmente.