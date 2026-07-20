¿Gritar GOL con mucha emoción puede afectar la salud del corazón? Esto se sabe

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Salud

¿Puede un partido del Mundial provocar un infarto tras gritar gol con mucha emoción? Descubre qué revela una investigación médica y un especialista sobre qué relación tendría con la salud cardiovascular.

¿Puede un partido del Mundial provocar un infarto?

El domingo 19 de julio fue el día clave para miles de hinchas de fútbol: se llevó a cabo la final del Mundial 2026 donde España se consagró campeón tras derrotar 1-0 a Argentina con un gol de Ferran Torres en el tiempo extra del encuentro deportivo.

En medio de ese panorama, Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) en Argentina, confirmó el fallecimiento de tres personas en medio de la celebración del Mundial, entre ellos, un hombre de 67 añospor un paro cardiorrespiratorio mientras veía por televisión el partido entre Argentina y España, lo que lleva a muchas personas realizarse una pregunta: ¿gritar gol con mucha emoción o ver un partido de fútbol podría tener repercusiones negativas en la salud cardiovascular?

Pues bien, un gol en el último minuto puede desatar abrazos, gritos y una descarga de emoción difícil de describir, pero esa sensación hace que el corazón late más fuerte. De acuerdo a cardiólogos y especialistas de la salud, precisan que en esos momentos, el cuerpo libera adrenalina y otras hormonas del estrés.

Como consecuencia, aumentan la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la demanda de oxígeno por parte del corazón. Esa situación puede aumentar el riesgo entre personas que ya tienen una enfermedad cardíaca o factores predisponentes.

Secretaría de Salud de Nuevo León sobre problemas cardiacos tras ver un partido de fútbol.

Gritar gol con intensa carga emocional: Salud cardiovascular

Un metaanálisis publicado en Journal of Sports Sciences encontró una asociación con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares fatales y no fatales, especialmente entre los hombres.

"Provoca liberación de adrenalina, aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. En personas sanas esto suele tolerarse bien, pero en quienes tienen enfermedad cardiovascular puede actuar como desencadenante", precisó el médico especialista en Medicina Interna y Terapia Intensiva Alejandro Risso Vázquez, en una entrevista concedida a El Diario.

Otra investigación que explica quiénes deberían extremar los cuidados durante los partidos más intensos del Mundial, el publicado en The New England Journal of Medicine.

Dicha publicación que puedes verificar en este ENLACE, encontró que durante los partidos de la selección alemana en el Mundial de 2006 el riesgo de sufrir un evento cardiovascular agudo aumentó aproximadamente dos veces y media frente a otros momentos.

Cuidado del corazón si verás un partido de fútbol.

Posible riesgo si tienes presión alta u otra patología en el corazón

Por su parte, el médico internista Yeimer Ortiz afirmó que el fútbol no causa enfermedades como el padecimiento de infarto agudo de miocardio, arritmias y muerte súbita cardíaca, sino que la carga emocional puede precipitar eventos en quienes ya presentan una condición previa.

Finalmente, los cardiólogos recomiendan a los aficionados con factores de riesgo mantener un seguimiento médico riguroso y no ignorar síntomas como el dolor de pecho o la falta de aire durante las celebraciones.

En conclusión, ten en cuenta que, según diversos especialistas, la intensidad de un partido o grita gol con emoción, no causa enfermedades cardíacas de forma directa, pero el estrés emocional derivado del juego puede actuar como un detonante crítico para quienes ya presentan condiciones de salud subyacentes en el corazón.