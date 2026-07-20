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Leandro Paredes perdió el control: Sale a la luz por qué agredió a Gavi y Eric García

Leandro Paredes quedó en el centro de la polémica tras la final del Mundial 2026, luego de que se difundiera el supuesto motivo por el que agredió a Gavi y Eric García.

¿Por qué Paredes agredió a Gavi y Eric García?
¿Por qué Paredes agredió a Gavi y Eric García? (Difusión)

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 20/07/2026

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Perder la final del Mundial 2026 ante España dejó a Argentina con el corazón roto y una tremenda polémica. Leandro Paredes fue uno de los protagonistas del escándalo luego de que agrediera a Eric García y Gavi. Ahora, se filtró qué habría originado el tenso momento que empañó los minutos posteriores al partido.

El motivo de la agresión de Paredes

Según las versiones que circulan, todo habría comenzado cuando los futbolistas de España ingresaron al campo para celebrar con sus compañeros. En ese momento, Nahuel Molina le lanzó un fuerte manotazo a Rodri Hernández sin aparente motivo, lo que provocó el reclamo inmediato de varios jugadores de 'La Roja'.

La acción generó tensión en el centro del campo y fue en ese momento cuando Leandro Paredes se acercó a la escena. En lugar de calmar los ánimos, el jugador argentino terminó agravando el conflicto, ya que agredió a Eric García y luego fue de manera brusca contra Gavi.

Paredes fue expulsado tras escándalo

La situación se salió de control al punto de que Lionel Scaloni tuvo que intervenir para separar a sus jugadores y evitar que la gresca pasara a mayores. Varios futbolistas argentinos también se acercaron al lugar, mientras los españoles reclamaban por lo ocurrido.

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Después del pleito, el árbitro del partido, Slavko Vinčić, no dudó en expulsar a Leandro Paredes. De todas formas, aún no se sabe si la FIFA le dará un castigo más fuerte por lo que hizo en la gran final del Mundial 2026.

Dani Olmo recibió manotazo de Ayala

Ese pleito no fue el único. Las cámaras también captaron a Roberto Ayala, del cuerpo técnico argentino, metiéndole un manotazo a Dani Olmo en medio del desmadre que se armó tras el final.

Dani Olmo no cayó en el juego y se plantó ante Roberto Ayala, que seguía reclamándole. La llegada de Eric García fue clave para apartarlos y evitar que la bronca pase a mayores. Luego en la zona mixta, el jugador del Barcelona prefirió no hablar de la trompada que le metió el asistente técnico de la Selección Argentina.

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De esta manera, la derrota de Argentina ante España no solo quedó marcada por el gol que definió el título, sino también por la polémica reacción de Leandro Paredes, quien agredió a Gavi y Eric García luego de que un manotazo de Nahuel Molina a Rodri Hernández desatara la gresca tras el pitazo final.

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