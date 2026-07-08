Lambayeque: Una ballena jorobada de 12 metros fue hallada muerta en playa de San José

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El varamiento de una ballena jorobada hembra de 12 metros de largo en la playa del distrito de San José, Lambayeque incrementó una gran preocupación en las autoridades por la muerte masiva de la fauna marina que se viene reportando en la zona.

Asimismo, las autoridades locales informaron que ya iniciaron los protocolos sanitarios correspondientes para el manejo de la fauna marina varada en el litoral costero y además de proteger la salud pública y el equilibrio del ecosistema marino

Un hallazgo preocupante

El hallazgo fue reportado por pescadores artesanales, quienes alertaron a las autoridades tras observar al cetáceo varado en la orilla del mar. Según indicaron los pescadores, la temperatura del mar y la falta de alimento habrían provocado la muerte del mamífero marino.

Asimismo, añadieron que no se descarta que el deceso del cetáceo esté relacionado con una edad avanzada, ya que estos animales pueden sufrir un deterioro natural de sus funciones vitales con el paso de los años.

El hecho se suma a la mortandad de más de 250 aves marinas, seis lobos marinos y otras especies, situación que las autoridades relacionan con el incremento de la temperatura del mar asociado al fenómeno de El Niño.

Además de la ballena jorobada se suma más de 200 aves marinas que fueron halladas sin vida. (Difusión)

Autoridades entierran a la ballena

Para prevenir riesgos de contaminación y evitar posibles riesgos sanitarios, la Municipalidad Distrital de San José ejecutó el entierro de la ballena jorobada en la misma zona costera.

Para ello, se utilizó maquinaria pesada con el fin de realizar una excavación profunda en la arena, conforme a los protocolos que se encontraban establecidos para la disposición final de la fauna marina varada.

También informaron que continuarán con el monitoreo de las playas cercanas para descartar nuevos varamientos y detectar de manera oportuna cualquier otra afectación a la fauna marina en el litoral lambayecano.

El proceso del entierro a la ballena jorobada hembra. (Composición: Exitosa)

Fauna marina en riesgo

La preocupación también alcanza a los gremios pesqueros, que advierten una marcada disminución de especies marinas, afectando directamente el sustento económico de cientos de familias dedicadas a la pesca artesanal.

El varamiento de la ballena jorobada y la creciente mortandad de fauna marina reflejan un escenario de alta preocupación ambiental en San José, debido a los efectos que el calentamiento del mar viene generando sobre los ecosistemas costeros.

Ante esta situación, autoridades y gremios de pescadores demandarían una respuesta urgente del Estado para implementar medidas que permitan proteger la biodiversidad marina y poder salvaguardar el sustento económico de las familias que dependen de la pesca artesanal.