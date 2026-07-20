España, campeón del Mundial 2026: Yamal comparte FOTOS especiales de su celebración que sorprende a los hinchas

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lamine Yamal, joven crack de la Selección de España, subió a sus redes fotos inéditas de su celebración tras salir campeón del Mundial 2026 al derrotar 1-0 a Argentina. Las imágenes sorprendieron a sus hinchas.

España derrotó a Argentina y levantó la Copa del Mundo

La 'Roja' logró su segunda estrella con un gol de Ferran Torres en el tiempo extra, que entró al arco del argentino 'Dibu' Martínez tras un arduo trabajo para atajar cada disparo de sus contrincantes, en el Estadio de Nueva Jersey. Ese 1-0 dejó a Argentina y a Lionel Messi sin la posibilidad de levantar el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

España destronó a Argentina y se consagró como campeón. Tras el pitazo final del partido del domingo 19 de julio, las emociones salieron a relucir entre los jugadores de ambas selecciones de fútbol: mientras que los españoles se encontraban felices por el triunfo, el 10 de Argentina no pudo evitar quebrarse y mostrarse con los ojos llorosos tras recibir la medalla de subcampeón del Mundial.

Con este tan esperado encuentro deportivo, se acaba una Copa del Mundo única, la más grande en cuestión de países participantes -con 48-, ciudades en las que se jugó -16 en tres países- y 104 partidos.

Mundial 2026: Fotos virales de Yamal en celebración de España

En medio de la celebración de España, el futbolista Lamine Yamal, de tan solo 19 años de edad, no dudó en compartir en su cuenta oficial de Instagram, inesperadas fotos que reflejaban una mezcla de euforia desatada, emotividad familiar y algún que otro detalle que se ganó el cariño de los aficionados al fútbol.

En la primera imagen se puede observar al deportista portar en el cuello la medalla del primer lugar del Mundial 2026 y sostener con la mano derecha el máximo trofeo del fútbol, pero no solo ello, sino que los hinchas no pasaron por desapercibido la actitud de Yamal: super natural y relajada, sacando la lengua y sonriendo de "oreja a oreja".

En otra de las imágenes que se han vuelto viral en las redes sociales, se puede observar al futbolista lucir unos lentes negros y abrazar fuerte a su madre, Sheila Ebana, junto a su pequeño hermano Keyne, quien no dudó en saltar al césped para celebrar la segunda estrella junto a él y el resto de jugadores de España.

Yamal junto a su familia tras España campeón del Mundial 2026.

Yamal celebró el triunfo con su madre y hermano menor

Quien tampoco faltó en las fotografías fue Inés García, la modelo que conquistó el corazón del campeón del Mundial 2026. La joven creadora de contenido acompañó al joven deportista desde las tribunas y al pitazo final del encuentro posó junto a él para sostener la Copa del Mundial.

Otra de las fotos que causó la sorpresa de sus hinchas fue una en la que aparece Lionel Messi frente a él, lo que reflejaría el respeto que tiene hacia el astro argentino que ha calado en los corazones de los apasionados del fútbol.

Fotos de la celebración de Lamine Yamal tras el final del Mundial 2026.

Finalmente, se puede observar una foto donde Inés García le da un beso a Lamine Yamal sobre el césped apenas unos segundos después del pitido final. Con ello, el español compartió un álbum cargado de emoción con el que ha querido dejar claro que, detrás del éxito deportivo, siempre ha contado con el respaldo de su familia y de las personas que han estado a su lado desde el principio de su carrera.



Es así como Lamine Yamal no dudó en compartir inéditas fotos de su celebración luego de que España saliera campeón del Mundial 2026, dejando a más de uno de sus hinchas sorprendidos con cada una de las imágenes subidas en Instagram.