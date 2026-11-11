Segunda vuelta de las Elecciones Regionales será el 6 de diciembre: conoce las 15 localidades que volverán a las urnas

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Poder Ejecutivo convocó a la segunda vuelta de las Elecciones Regionales 2026 para el domingo 6 de diciembre. La medida, establecida mediante el Decreto Supremo N.° 150-2026-PCM y publicada este miércoles 11 de noviembre, la cual comprende a 15 regiones que todavía no definen a sus próximas autoridades.

¿Por qué se realizará una segunda votación?

La nueva jornada se desarrollará en las circunscripciones donde ninguna fórmula de candidatos a gobernador y vicegobernador alcanzó el porcentaje requerido en los comisios del 4 de octubre. El Jurado Nacional de Elecciones comunicó esta situación al Ejecutivo y solicitó la convocatoria.

En cada región competirán únicamente las dos fórmulas que obtuvieron las mayores votaciones. Ganará aquella que consiga la mayoría simple de los votos válidos. Esta elección no incluye a alcaldes provinciales, distritales ni regidores.

Las 15 regiones donde habrá segunda vuelta

Los ciudadanos volverán a votar en Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

En cada circunscripción se elegirá conjuntamente al gobernador y al vicegobernador, quienes asumirán funciones durante el periodo 2027-2030. La convocatoria para Lima Provincias no comprende a Lima Metropolitana.

Miembros de mesa mantendrán su función

Los ciudadanos seleccionados como miembros de mesa titulares y suplentes para la jornada del 4 de octubre deberán cumplir nuevamente esa responsabilidad. No habrá un nuevo sorteo y quienes ejerzan efectivamente el cargo recibirán una compensación de S/165.

La ONPE también dispuso que las excusas y justificaciones aprobadas para la primera elección mantengan su vigencia, por lo que sus beneficiarios no tendrán que presentar otra vez la misma documentación. Además, estableció plazos para tramitar nuevas solicitudes ante situaciones que impidan cumplir la función.

Con esta segunda jornada quedará definida la elección de las autoridades regionales pendientes. Los electores deberán escoger entre las dos opciones que continúan en competencia en sus respectivas circunscripciones.