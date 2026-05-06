Más de 300 agricultores fueron desalojados del mercado La Agronómica en Tacna: comerciantes exigen soluciones inmediatas

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El desalojo de más de 300 productores del mercado La Agronómica provocó este miércoles una grave crisis agrícola en Tacna, luego de que cientos de comerciantes fueran retirados sin previo aviso del espacio donde realizaban la venta diaria de sus cosechas. La medida generó preocupación entre agricultores de distintas provincias, quienes advirtieron pérdidas económicas debido a la naturaleza perecible de sus productos.

La expresidenta de los productores, Paulina Quispe, cuestionó la intervención y pidió al gobernador regional presentarse para brindar una solución inmediata. Según indicó, los agricultores no fueron notificados previamente sobre el operativo y muchos llegaron al lugar encontrando presencia policial y vehículos listos para retirar mercancía y pertenencias.

Agricultores denuncian pérdidas

Quispe explicó que productos como el brócoli, la coliflor, el apio y otras hortalizas no soportan largos periodos sin comercialización, por lo que las pérdidas comenzarían a registrarse desde las próximas horas.

"Hoy no sacas el brócoli y mañana florece. La coliflor se pone blanca y ya no la compran. Cada producto tiene su tiempo y nosotros vivimos de esto", declaró la dirigente mientras recogía sus pertenencias del mercado.

Asimismo, señaló que muchos agricultores llegan desde sectores alejados como Jorge Basadre y Candarave, trasladando sus productos durante la madrugada para abastecer a las amas de casa tacneñas con precios accesibles.

"Nosotros trabajamos desde medianoche. Entramos a regar a la una o dos de la mañana y no tenemos horario. Acá la población encontraba productos baratos y frescos. ¿Ahora dónde vamos a vender?", manifestó.

Reclaman promesa incumplida

La dirigente recordó que, durante gestiones anteriores, existía el compromiso de construir un mercado exclusivo para productores agrícolas. Según afirmó, el acuerdo fue establecido con exautoridades regionales durante reuniones realizadas en Lima.

"En Lima quedamos en que se construiría un mercado de productores para los agricultores. Ese fue el compromiso. Una vez que se haga el mercado, nosotros nos retirábamos de este espacio", sostuvo Quispe.

Además, pidió al actual gobernador regional informar públicamente cuál es el estado del proyecto y dónde serán reubicados los comerciantes afectados.

Temen protestas frente a la gobernación

Ante la falta de respuestas, los agricultores no descartaron realizar protestas en los próximos días e incluso trasladar la venta de sus productos a las puertas del Gobierno Regional de Tacna.

"Si no hay solución, tendremos que ir a vender a la puerta de la gobernación porque necesitamos trabajar y nuestros productos no pueden esperar", expresó Quispe.

La expresidenta también aseguró que los productores siempre actuaron de manera respetuosa y que, de haber existido una comunicación previa, habrían buscado alternativas para retirarse ordenadamente.

Mientras continúan las labores de retiro en el mercado La Agronómica, cientos de familias permanecen en incertidumbre tras el desalojo que afecta directamente a los productores y agrava la situación agrícola en la región.