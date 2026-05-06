José Domingo Pérez no descarta ser ministro de Justicia de Roberto Sánchez: "Hay que sumar esfuerzos"

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el abogado de Pedro Castillo, José Domingo Pérez, no descartó aceptar ser ministro de Justicia en un posible gobierno de Roberto Sánchez. Además, confirmó que el sistema de justicia debe ser reformado, poniendo como ejemplo al actual fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, quien fue parte de los Cuellos Blancos del Puerto.

"Hay que sumar esfuerzos"

El exfiscal Lava Jato se refirió a la propuesta hecha por el candidato Roberto Sánchez durante su campaña electoral.

"Públicamente le he agradecido. He manifestado que no tengo ninguna incompatibilidad para ejercer algún cargo público en el país siempre y cuando el señor Roberto Sánchez sea elegido presidente de la República (...) Hay que sumar esfuerzos", declaró Domingo Pérez.

Asimismo, no quiso descartar que su interés de formar parte de la política esté basado en una posible venganza contra el JNJ por no ratificarlo como fiscal.

"La decisión que adoptó la JNJ proviene del pacto mafioso que actualmente controla las instituciones y que tiene el poder enquistado en lo que viene a ser el Congreso de la República", dijo al respecto.

José Domingo Pérez sobre la reforma de justicia

En otro momento, se le consultó sobre una posible reforma de justicia en caso llegue a ser ministro de Justicia. El abogado indicó que esto sería más un clamor de la ciudadanía que un deseo propio.

"Hay una necesidad de la población de que sea reformado el sistema de justicia. Personajes con serios cuestionamientos están controlando instituciones del sistema de justicia. Podemos citar el caso del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, una persona vinculada al caso Cuellos Blancos. Podemos mencionar la JNJ, presidida por una excongresista del partido Podemos Perú del señor Luna Gálvez. El propio Tribunal Constitucional (TC) que tomó decisiones acompañando al Congreso de la República", detalló.

Roberto Sánchez presenta a José Domingo Pérez

Mediante una publicación en sus redes sociales, el también congresista Roberto Sánchez subió una foto junto al exfiscal José Domingo Pérez, confirmando que se unía al equipo técnico de Juntos por el Perú.

"Por una mayoría política y social. Para impulsar un amplio proceso democrático de reforma integral del sistema de justicia y lucha implacable contra la corrupción, bienvenido, doctor José Domingo Pérez", se lee en el pie de foto.

POR UNA MAYORÍA POLITICA y SOCIAL

Para impulsar un amplio proceso democrático de reforma integral del sistema de justicia y lucha implacable contra la corrupción, bienvenido Dr José Domingo Pérez #PedroCastilloLibertad #JuntosPorElPueblo #JP pic.twitter.com/iY8dD43Nva — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) April 30, 2026

José Domingo Pérez se ha mostrado en los últimos días muy cercano a Roberto Sánchez y no descarta la propuesta del candidato de nombrarlo ministro de Justicia de llegar a ser presidente del Perú.