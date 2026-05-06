Tacna: Madre pide apoyo para menor atropellada en calle Zela y denuncia falta de responsabilidad

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El caso de una madre que pide apoyo tras el atropello de su menor hija en la calle Zela ha generado conmoción en Tacna. La mujer denuncia la falta de responsabilidad de los implicados en el accidente y atraviesa una difícil situación económica mientras enfrenta la recuperación de la niña.

El hecho ocurrió el pasado 28 de abril, alrededor de la 1:00 de la tarde, en la intersección de las calles General Vizcarra y Zela. La menor, de 11 años y estudiante del colegio María Ugarteche, fue atropellada cuando salía de su centro educativo junto a su madre. Según información preliminar, uno de los vehículos involucrados habría ingresado a la vía sin respetar la preferencia de paso, provocando el accidente que dejó tres personas heridas.

Proceso médico complicado

Actualmente, la menor se encuentra en proceso de recuperación tras haber sido sometida a una intervención quirúrgica de alta complejidad. Su madre, Marisol Pacovilca Arhuata, relató el difícil estado de salud de la niña, quien deberá permanecer en reposo prolongado.

"Mi hijita sufre mucho, le han colocado dos clavos y un tornillo, y me dijeron que no podrá caminar por cuatro meses", expresó Pacovilca.

El tratamiento contempla al menos tres intervenciones quirúrgicas: la primera ya realizada, una segunda para retirar los clavos y una tercera, en el futuro, para retirar el tornillo. Esta situación afecta no solo la salud de la menor, sino también su continuidad escolar.

Denuncia falta de responsabilidad

La madre denunció que, hasta el momento, los responsables del accidente no se han acercado para asumir los gastos médicos ni para conocer el estado de la menor. Asegura que ella y su hija se encontraban en la vereda al momento del impacto.

"Nadie se ha acercado, no me preguntan por el estado de mi hija. Nosotros no tenemos la culpa, estábamos en la vereda", manifestó.

La situación se agrava debido a que la propia madre también resultó herida en el accidente. Pese a sus limitaciones físicas, debe encargarse del cuidado de su hija, lo que incrementa la carga emocional y física.

Llamado a la solidaridad

Ante este escenario, Marisol Pacovilca ha solicitado apoyo a la ciudadanía y a las autoridades. Requiere con urgencia una silla de ruedas, así como ayuda económica para cubrir gastos médicos, transporte y otros insumos necesarios para la recuperación de su hija.

La familia ha visto afectada su economía, ya que ambos padres han tenido que dejar de trabajar temporalmente para atender la situación. Los costos continúan incrementándose debido a los constantes traslados y tratamientos.

Un pedido que no cesa

El caso evidencia la difícil realidad que enfrenta una madre que pide apoyo tras ver a su menor atropellada en la calle Zela. Mientras espera justicia y responsabilidad por parte de los implicados, confía en la solidaridad de la población para sobrellevar este duro momento.