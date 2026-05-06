Audiencia de Pedro Castillo es reprogramada para el 18 de mayo por presunta falsa declaración

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La defensa de Pedro Castillo confirmó que la audiencia judicial contra el expresidente ha sido reprogramada para el 18 de mayo de 2026, en el marco de la investigación por una presunta falsa declaración en el proceso electoral de 2021. El abogado José Domingo Pérez detalló que este expediente se suma a otros procesos en curso, aunque insistió en que el cuestionamiento carece de validez.

Detalles de la reprogramación

En diálogo con Exitosa, Pérez explicó que lo que se reprogramó no fue el caso de la condena por conspiración para la rebelión, sino otro proceso vinculado a la supuesta falsedad en una ficha electoral.

"Lo que se ha llevado hoy, y que se ha reprogramado, es otro de los casos que tiene Castillo relacionado a una presunta falsa declaración en una ficha dentro del proceso electoral del 2021", señaló.

Argumentos de la defensa

El abogado sostuvo que el propio Jurado Electoral Especial de Lima Centro archivó en su momento la denuncia administrativa, al considerar que no existía ninguna declaración falsa ni omisión de información que ameritara la descalificación del candidato.

"A mi criterio, ese cuestionamiento no es válido porque el propio Jurado Electoral Especial de Lima había archivado la denuncia, señalando que no existía ninguna declaración falsa ni omisión de información", agregó.

Pérez manifestó su expectativa de que la Fiscalía también archive este caso, como parte de una estrategia de defensa que busca cerrar los distintos procesos abiertos contra Castillo.

Otros procesos en curso

Consultado sobre cuántos casos maneja actualmente, Pérez precisó que se concentra en los que ya tienen un estado avanzado. Entre ellos, la condena de más de 11 años por conspiración para la rebelión, donde su defensa apunta a conseguir la absolución en segunda instancia.

El segundo caso prioritario es justamente el de la falsa declaración administrativa, en el que insiste en que no hubo irregularidad alguna.

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La reprogramación de la audiencia para el 18 de mayo coloca nuevamente en el centro del debate la transparencia del proceso electoral de 2021 y las responsabilidades de Pedro Castillo.

Mientras la defensa insiste en que no hubo falsedad y que el Jurado Electoral ya archivó la denuncia, la Fiscalía mantiene abierto el expediente. El desenlace de este caso será clave para definir si se trata de un proceso con sustento jurídico o de una acusación que terminará archivada, como plantea José Domingo Pérez.