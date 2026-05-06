Chiclayo: Gobierno destina más de S/ 15 millones para obras de la ruta turística "Caminos del Papa León XIV"

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), autorizó la transferencia de S/ 15 759 017 en favor del Gobierno Regional de Lambayeque para financiar la tercera etapa del proyecto de transitabilidad vehicular de diversas calles y avenidas de Chiclayo, en el marco de la ley que declara de interés nacional la Implementación de la ruta turístico - cultural denominada: "Caminos del Papa León XIV".

Es importante señalar que, la medida fue oficializada a través del Decreto Supremo N.º 079-2026-EF, con cargo a la Reserva de Contingencia del MEF, publicado este miércoles 06 de mayo en el Diario Oficial El Peruano.

Mejoras por posible retorno del papa a Chiclayo

De acuerdo con lo detallado por el MEF, los recursos destinados permitirán intervenir en 51 calles y avenidas de Chiclayo, con trabajos orientados a mejorar la transitabilidad vehicular, el ordenamiento del tránsito y la seguridad vial, además de optimizar la conectividad hacia los destinos comprendidos en este circuito turístico-cultural.

"La medida contribuirá además a la reactivación económica regional, al facilitar el desplazamiento de visitantes y mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades vinculadas al turismo, el comercio y los servicios. Esta intervención también permitirá generar empleo directo e indirecto y dinamizar el consumo local durante su desarrollo", señala la cartera ministerial.

Vale recordar que, en febrero último, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, confirmó el retorno al Perú del santo padre para finales de este 2026, lo que generó un gran impacto en toda la región Lambayeque, debido a que allí es donde permaneció más tiempo en nuestro país.

Pese a la sucesión constitucional de José Jerí a José María Balcázar, este último anunció en nuestro medio en marzo pasado, que el sumo pontífice volverá a recorrer tierras peruanas en noviembre próximo.

Otras consideraciones con respecto a la transferencia

El Gobierno Regional de Lambayeque, mediante resolución, la desagregación de los recursos a nivel funcional programático, dentro de los cinco días calendario desde la entrada en vigencia del presente dispositivo legal.

La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces del Gore, solicita a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas partidas de ingresos, finalidades y unidades de medida.

Un aspecto a tener en cuenta, es que los recursos de la transferencia de partidas no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son asignados.

Finalmente, la transferencia de fondos coincide casi al año de la elección de Robert Prevost como el nuevo obispo de Roma.