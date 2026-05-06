Cayó extorsionador que le pedía 1/4 de pollo a su víctima en una peluquería en Carabayllo

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Policial

El joven delincuente David Vegano Bejarano, de 21 años, fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Carabayllo. El sujeto extorsionó a la dueña de una peluquería exigiéndole dinero, además de un cuarto de pollo a la brasa para no atentar contra su vida.

Negociación del cupo y la "yapa" gastronómica

El criminal, conocido bajo el alias de "Tarrón", inició sus amenazas mediante mensajes de WhatsApp con un emoticón de pistola. Exigió inicialmente cuatro mil soles, pero la víctima logró negociar el monto hasta mil quinientos soles. La dueña del local utilizó una estrategia de confianza.

Para ganar tiempo, la estilista llamó "amiguito" al extorsionador mientras coordinaba con los efectivos policiales de la zona norte de Lima. El delincuente aceptó la cifra reducida bajo una condición insólita. Él pidió un cuarto de pollo a la brasa como parte del pago de la extorsión.

El sujeto ordenó que el dinero fraccionado fuera entregado dentro de un canguro y envuelto en hojas de revista de maquillaje. La víctima accedió a los pedidos para facilitar la captura. La operación fue monitoreada por la PNP para atrapar al delincuente en el acto delictivo.

La estilista aprovechó que el extorsionador se sentía seguro para fijar el punto de encuentro cerca de una pollería local. Esta táctica permitió que los agentes encubiertos se posicionaran estratégicamente en la zona de Carabayllo. La astucia de la víctima fue fundamental para el éxito.

Captura policial en operativo de entrega controlada

Tras recibir el paquete con el dinero y el pedido de comida, "Tarrón" intentó huir del lugar caminando con total tranquilidad. Sin embargo, la policía lo interceptó en una esquina cercana al negocio. Al ser intervenido, el joven mostró gran nerviosismo y negó conocer la procedencia.

Según la PNP, las pruebas recopiladas incluyen capturas de pantalla de las amenazas y los billetes previamente fotocopiados. El detenido aprovechaba que el negocio era reciente para presionar a su víctima. El caso resalta la valentía de la mujer frente a la delincuencia.

El agente a cargo de la intervención halló el efectivo envuelto exactamente como el delincuente lo solicitó en sus mensajes. El contenido del canguro confirmó la participación directa del joven en el cobro del cupo ilegal. Las autoridades procedieron con el traslado inmediato del sospechoso.

Este tipo de operativos busca reducir el índice de criminalidad que afecta a los pequeños comerciantes del distrito de Carabayllo. La rápida respuesta de la víctima permitió neutralizar a un delincuente inexperto. Este extorsionador que pidió un cuarto de pollo ahora enfrentará cargos por extorsión agravada.