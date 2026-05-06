Niño de diez años recibe disparo en la cabeza tras fuerte balacera en mercado y genera conmoción

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un violento tiroteo en las inmediaciones del mercado Morelos, en Puebla, dejó tres personas heridas, destacando el caso de un niño de diez años con un disparo en la cabeza. Las autoridades desplegaron un operativo conjunto tras recibir alertas ciudadanas sobre las detonaciones de arma de fuego.

Grupos criminales y capturas tras el ataque

Este hecho se dio en la localidad de Morelos, en Puebla, donde sujetos motorizados atacaron sin más pensarlo hacia una banda rival. Esto se dio en las inmediaciones del mercado del mismo nombre, en donde dejaron tres personas heridas como saldo, entre ellas el menor.

Según el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, en este mercado operan células de delincuencia organizada que mantienen una pugna activa por el control de la zona. El funcionario identificó que el conflicto principal se da por delitos de extorsión y cobro de piso.

La policía estatal logró la detención de dos sujetos identificados como Brayan "N" y Eberic "N". Los implicados se encuentran en disposición del Ministerio Público, para que puedan ser investigados de manera correspondiente por el ataque.

La disputa territorial involucra directamente a facciones de La Familia Michoacana y un grupo local conocido como "Los Toscano". De acuerdo con la información oficial, el líder de una de estas organizaciones ya fue ubicado, aunque se encontraría fuera de la jurisdicción del estado de Puebla actualmente.

Antecedentes de violencia en el centro de abasto

El mercado Morelos es un punto crítico debido a la reincidencia de hechos violentos registrados durante los últimos años. En octubre de 2023, otro enfrentamiento en el mismo lugar cobró la vida de cuatro personas, evidenciando una crisis de seguridad persistente y sumamente peligrosa para civiles.

Las investigaciones señalan que la violencia se agudizó tras la captura de antiguos líderes narcomenudistas en la región poblana. La Secretaría de Seguridad Pública reiteró su compromiso de mantener presencia operativa y táctica en los mercados para intentar prevenir futuros ataques armados contra los comerciantes y visitantes.

La ciudadanía cuenta con la línea de denuncia anónima 089 para reportar actividades delictivas en estas áreas comerciales. Es fundamental la colaboración entre las autoridades municipales y estatales para esclarecer este ataque donde un niño de diez años resultó gravemente afectado por un impacto de proyectil.

Para finalizar, el enfrentamiento armado en mercado Morelos subraya la urgencia de desarticular a las bandas que realizan el cobro de piso. La protección de los ciudadanos y de cualquier niño de diez años debe ser la prioridad máxima frente a la violencia de la delincuencia organizada.