Ruth Luque denuncia uso de la Comisión de Constitución para cuestionar resultados de las elecciones generales

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La legisladora Ruth Luque arremetió contra las bancadas mayoritarias por instrumentalizar la Comisión de Constitución con el fin de prolongar un discurso de derrota. Según la congresista, este espacio legislativo se ha desviado de sus funciones principales para atacar la legitimidad del sistema electoral peruano.

Presión institucional contra el Jurado Nacional de Elecciones

En dialogo con Exitosa, contó que existen grupos parlamentarios que no aceptan los resultados oficiales y buscan forzar la salida de las autoridades del sistema electoral. La congresista advirtió que el pedido de renuncia contra Roberto Burneo es una muestra clara de cómo se utiliza el poder para intereses partidarios.

La representante del Bloque Democrático Popular señaló que esta actitud responde a una estrategia de aquellos sectores que perdieron en las urnas. Según Luque, el Congreso está siendo usado como una herramienta política para generar inestabilidad y desconfianza en el proceso democrático que vive el país.

El cuestionamiento de Luque se extiende a la falta de respeto por la autonomía de las instituciones encargadas de velar por la transparencia electoral. Según la legisladora, resulta inaceptable que se realicen citaciones y presiones públicas bajo el pretexto de una fiscalización que carece de sustento técnico.

Prioridades legislativas y atención a las crisis regionales

Según Ruth Luque, mientras el Congreso se enfoca en cuestionar al JNE, se dejan de lado temas urgentes como la seguridad y la salud. La parlamentaria mencionó que existen graves problemas en regiones como Colcabamba que requieren una atención inmediata por parte de las diversas comisiones legislativas.

La legisladora lamentó que el tiempo de las sesiones se pierda en debates que solo buscan satisfacer las agendas personales de algunos líderes políticos. Según Luque, la ciudadanía espera soluciones reales ante el brote de enfermedades y la creciente inseguridad, en lugar de conflictos por cuotas de poder.

Es necesario que el Parlamento retome su rol de servicio al país y deje de ser un espacio de confrontación contra la democracia. Según Luque, la Comisión de Constitución debe priorizar reformas que fortalezcan el sistema político en lugar de debilitar a las instituciones que lo sostienen.

Ante ello, el respeto a las instituciones es clave para superar cualquier crisis política tras las elecciones en el país. La Comisión de Constitución debe evitar ser un espacio para el desconocimiento de resultados y enfocarse en la estabilidad de la democracia actual.

La labor de representación debe enfocarse en tender puentes de diálogo que permitan una transición gubernamental ordenada y sin mayores contratiempos. Es fundamental que los nuevos legisladores asuman el compromiso de legislar con transparencia para recuperar la confianza de todos los ciudadanos peruanos.