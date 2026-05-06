ARMY México denuncia presunto uso político de BTS tras invitación de Claudia Sheinbaum al Palacio Nacional

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La visita de BTS al Palacio Nacional de México, donde saludaron a miles de fans desde el balcón junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, generó un momento histórico y de euforia en el Zócalo.

Sin embargo, no todos recibieron la escena con entusiasmo: el colectivo ARMY México difundió un comunicado en el que denuncia un presunto uso político de la presencia de la banda surcoreana en un espacio de carácter institucional.

Espacios neutrales

En el texto, difundido en redes sociales, ARMY México expresó su preocupación por la manera en que se invitó a los artistas al Palacio Nacional. Señalaron que los espacios culturales y las figuras internacionales deben mantenerse al margen de fines políticos, y pidieron que se respete la privacidad de los artistas, criticando la cobertura a detalle que se dio de su llegada por televisión nacional.

"Lo que se busca es que la conducción del país se centre en el trabajo y el bienestar común, sin recurrir a este tipo de acciones", señala el comunicado.

El fandom enfatizó que la neutralidad de los espacios públicos es fundamental para evitar interpretaciones negativas y preservar la confianza de los seguidores.

La aparición de BTS en el balcón presidencial fue celebrada por miles de ARMYs que esperaban desde temprano en el Zócalo, pero el comunicado abrió un debate sobre la frontera entre cultura pop y política. Para algunos, el gesto fue un símbolo de bienvenida y reconocimiento; para otros, un intento de capitalizar la popularidad de la banda en un contexto electoral.

La presidenta Sheinbaum había confirmado horas antes que BTS visitaría el Palacio Nacional como parte de las actividades previas a sus conciertos en el Estadio GNP Seguros. El anuncio atrajo a miles de seguidores y convirtió la plaza en un escenario de celebración. La mandataria incluso dejó abierta la posibilidad de un futuro concierto en el Zócalo, aunque aclaró que aún no hay nada confirmado.

[NEWS] #BTS GIVING A SPEECH AT THE NATIONAL PALACE IN MEXICO CITY IN FRONT OF THOUSANDS OF PEOPLE! 🇲🇽 pic.twitter.com/uVMryRkrfv — BTS Charts News (@btschartsxdaily) May 6, 2026

Reacciones en redes tras comunicado

El comunicado de ARMY México generó opiniones divididas en plataformas digitales. Mientras algunos respaldaron la postura de mantener la neutralidad cultural, otros consideraron que la visita fue un gesto simbólico sin mayor trasfondo político. La discusión se viralizó con hashtags que mezclaban entusiasmo por la presencia de BTS y críticas a la utilización de espacios oficiales.

La visita de BTS al Palacio Nacional marcó un hito en la relación entre cultura pop y política en México. El comunicado de ARMY México introduce un matiz crítico que recuerda la importancia de separar la gestión gubernamental de la popularidad artística.

Entre la euforia de los fans y las advertencias del fandom organizado, el episodio deja abierta la pregunta sobre cómo equilibrar la celebración cultural con la neutralidad institucional.