Justicia por agricultor: Familia exige respuestas tras fatal atropello en medio de dolor e indignación

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Entre el dolor y la indignación

La exigencia de justicia por agricultor se ha convertido en el clamor de la familia de José García, quien falleció tras ser arrollado por un bus del Ejército. Entre lágrimas e indignación, sus familiares denuncian la falta de apoyo y pronunciamiento de los responsables, mientras buscan esclarecer lo ocurrido y obtener justicia por agricultor.

El accidente se produjo cuando la víctima realizaba labores vinculadas a la venta de naranjas en la zona. Según relataron sus allegados, el bus apareció a excesiva velocidad, impactó un vehículo cercano y terminó arrollando a García, provocándole la muerte.

"No hemos recibido ninguna respuesta"

Saúl García, hijo del fallecido, cuestionó duramente la ausencia de comunicación por parte del Ejército y de la conductora involucrada, identificada como Ángela Jimena Flores Yanqui.

"No tenemos ni una respuesta ni un acercamiento, nada de la parte del Ejército militar ni de la conductora. Mi mamá y mi hermana están destrozadas, no pueden ni declarar", expresó.

El familiar también señaló que el vehículo estaba lleno de personal militar, pero ninguno habría auxiliado a su padre tras el impacto. "Lo dejaron en la pista con múltiples fracturas. Nadie tuvo la humanidad de ayudarlo", agregó.

Dudas sobre fallas mecánicas y licencia

Saúl García también puso en duda la versión de una presunta falla mecánica en el bus. Según indicó, la conductora le habría dicho que "se vaciaron los frenos", lo que para él no resulta creíble.

"Si hubiera sido así, el bus no se detenía 150 metros más adelante. Además, si ya tenía fallas, debieron parar y pedir auxilio, no seguir exponiendo vidas", cuestionó.

Asimismo, denunció que la conductora contaría con una licencia de categoría A1, la cual no corresponde para manejar un bus de pasajeros. "Eso nos sorprende. Un vehículo de más de 50 pasajeros requiere otra categoría. ¿Cómo el Ejército permite eso?", indicó.

Investigación en curso y pedido de celeridad

El caso está a cargo del fiscal Wilber Chávez Torres, del Octavo Despacho de Investigación. La familia ya presentó la denuncia y espera el desarrollo del peritaje, el cual podría concretarse en las próximas horas.

Además, han solicitado el acceso a cámaras de seguridad ubicadas en el óvalo León, las cuales consideran clave para esclarecer los hechos.

Finalmente, reiteró el pedido de celeridad y transparencia en las diligencias. "No vamos a recuperar a mi papá, pero por la vía legal pedimos justicia. Solo queremos que se investigue bien y que esto no quede impune", concluyó.

En medio del dolor que atraviesa la familia, la exigencia de justicia por agricultor se mantiene firme, con la esperanza de que las autoridades actúen con prontitud y responsabilidad para esclarecer lo ocurrido y garantizar la justicia por agricultor.