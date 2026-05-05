Vacancia en Ciudad Nueva contra Walter Cardoza genera cuestionamientos legales y acusaciones de dilación

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El proceso de vacancia, en el distrito de Ciudad Nueva, contra el alcalde Walter Cardoza continúa generando controversia tras una nueva sesión municipal en la que, según la defensa del promotor Eloy Mamani, no se abordó el fondo del caso, lo que evidenciaría presuntas irregularidades y una posible estrategia de dilación por parte de las autoridades.

Durante una entrevista, el abogado Néstor Pari Gonzales, representante legal del vecino Eloy Mamani, explicó que la reciente sesión se centró en la reconsideración de una adhesión presentada por un tercero, dejando nuevamente de lado el análisis principal del pedido de vacancia. Según indicó, esta decisión contraviene lo establecido en la normativa vigente.

"El señor alcalde interpreta la norma de manera unilateral, dejando de lado el tema principal que es la vacancia", sostuvo Nestor Pari, cuestionando el manejo del procedimiento por parte de la autoridad edil.

Interpretación de la norma en debate



Pari Gonzales explicó que, tras el rechazo de la adhesión y su reconsideración, el concejo municipal debió pronunciarse de inmediato sobre el pedido de vacancia. Sin embargo, esto no ocurrió, lo que, a su juicio, constituye una omisión relevante en el proceso.

Asimismo, detalló que la figura de la adhesión no aporta nuevos elementos cuando el solicitante no presenta pruebas adicionales ni cuenta con el respaldo formal de un abogado, como exige el debido proceso. En ese sentido, calificó como innecesaria la participación del tercer ciudadano involucrado en el caso.

El abogado también señaló que estos vacíos legales están siendo aprovechados para prolongar el proceso, situación que se agrava —según dijo— por la falta de acción del Jurado Nacional de Elecciones.

Posibles acciones legales

Frente a este escenario, la defensa anunció que tomará nuevas medidas legales. Entre ellas, la presentación de una denuncia contra el alcalde por presuntos delitos relacionados con omisión de funciones y resistencia a la autoridad.

"Vamos a reiterar una nueva denuncia contra el alcalde y exigir que se aplique la normativa correspondiente para que el proceso avance", afirmó Pari Gonzales, dejando en claro que continuarán con las acciones hasta obtener una resolución definitiva.

Además, indicó que buscarán involucrar a los regidores en el cumplimiento de sus funciones, recordando que el proceso debe respetar los principios del debido procedimiento administrativo.

División en el concejo municipal

Otro aspecto que llamó la atención durante la sesión fue el cambio en la votación de los regidores. Según el abogado, a diferencia de una sesión anterior, en esta ocasión algunos concejales modificaron su postura sin sustento claro, lo que generó dudas sobre la transparencia del proceso.

Pari Gonzales consideró que este tipo de decisiones reflejan deficiencias en la gestión municipal y afectan la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.

Exigen respeto al proceso

Finalmente, el abogado enfatizó que el objetivo de la solicitud no es una persecución política, sino garantizar el cumplimiento de la ley.

"No se trata de una persecución, se trata de exigir el cumplimiento de un debido proceso", precisó Pari.

El caso de vacancia en Ciudad Nueva contra Walter Cardoza sigue sin resolverse, en medio de cuestionamientos legales y pedidos de mayor transparencia, mientras la ciudadanía permanece atenta al desenlace de un proceso que podría marcar un precedente en la gestión municipal.