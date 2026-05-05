Senamhi advierte lluvias intensas en la selva para las próximas horas: Estas son las regiones bajo alerta

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias intensas en 11 regiones del Perú para las próximas horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el nuevo aviso de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se esperan las precipitaciones en algunas provincias de las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Lima, Loreto, San Martín y Ucayali, hasta la 1:00 p. m. del miércoles 6 de mayo.

No obstante, en las regiones ubicadas en la selva es donde se registrará con mayor incidencia este fenómeno climatológico, principalmente en el departamento de Loreto. En ese sentido, te mencionamos las provincias del oriente peruano donde se tiene previsto la ocurrencia de lluvias de hasta moderada intensidad:

Amazonas : Bongará, Bagua, Condorcanqui, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba.

: Bongará, Bagua, Condorcanqui, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba. Loreto : Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Putumayo, Requena y Ucayali.

: Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Putumayo, Requena y Ucayali. San Martín: Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja, San Martín y Tocache.

#Pronóstico #Senamhi #Minam En la selva norte se prevé lluvia y/o chubascos de moderada intensidad.https://t.co/nJrSfbWRRj#PreparadosAnteLluviasIntensas Alista tu mochila de emergencia, organízate con tus vecinos y señala rutas de evacuación pic.twitter.com/MCYd6m2rZ7 — Senamhi (@Senamhiperu) May 5, 2026

En ese sentido, se esperan lluvias y/o chubascos de moderada intensidad en la selva norte (Loreto, Amazonas y San Martín), y de manera localizada en la zona centro del país (Ucayali y Huánuco), acompañadas también por ráfagas de viento y descargas eléctricas que se presentarán durante la tarde, noche y las primeras horas de la madrugada.

Del mismo modo, se calculan precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de ligera a moderada intensidad en la sierra centro y sur. Este suceso estará acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento; asimismo, se prevé la ocurrencia de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2 900 m s. n. m., y nevadas localizadas en zonas situadas sobre los 3 900 m s. n. m. en la sierra sur.

Para la costa, se prevén lluvias de ligera intensidad de manera localizada al interior de Tumbes y Piura, durante la noche y la madrugada.

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.