06/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Pilar Biggio, subsecretaria de Transparencia, mediante declaraciones a Exitosa confirmó que tras un análisis exhaustivo de la jornada electoral del 12 de abril, no se hallaron pruebas de un fraude orquestado. Según la representante, los resultados reflejan la voluntad ciudadana pese a los incidentes reportados en Lima.

La desinformación en redes sociales alimentó narrativas sobre una supuesta manipulación de actas durante el conteo. Según el organismo observador, estas versiones carecen de fundamento real, pues el monitoreo constante en los centros de votación no arrojó ninguna señal de acciones dolosas deliberadas.

Incidentes logísticos marcaron la jornada

Los observadores detectaron que la principal fuente de conflicto fue el retraso en la instalación de las mesas. Según el reporte oficial, muchos ciudadanos esperaron horas bajo el sol, lo que generó una fuerte incomodidad y desconfianza inicial sobre la transparencia del proceso.

"Lo que hemos tenido son graves incidentes de corte logístico o más operativos", aclaró la representante.

La falta de miembros de mesa y la demora en la entrega de materiales por parte de la ONPE fueron determinantes. Según los datos recopilados, estos hechos no constituyen una manipulación de votos, sino una deficiencia en la ejecución del plan estratégico electoral institucional.

El malestar se concentró en distritos con alta densidad poblacional donde la infraestructura no respondió adecuadamente. Según el análisis de la entidad, esta saturación logística provocó que miles de peruanos cuestionaran la eficacia de los organismos encargados de velar por el sufragio nacional.

Balance de la observación electoral

El informe detalla que los lugares específicos de Lima sufrieron el mayor impacto por la desorganización administrativa. Según Pilar Biggio, es fundamental separar los errores de gestión de las acusaciones de fraude que carecen de sustento técnico tras la revisión de todas las actas.

"Eso no hay, lo que ha habido y que obviamente hubo mucha incomodidad por parte de los electores, fueron los retrasos", indicó.

Es necesario fortalecer la capacitación y la puntualidad para las próximas etapas del calendario electoral peruano. El país requiere instituciones sólidas que minimicen estos fallas logísticas para evitar que la percepción ciudadana se vea afectada por rumores sobre un inexistente fraude electoral orquestado.

La confianza en el sistema democrático depende de una comunicación clara sobre los errores cometidos en campo. Según la asociación, el admitir las fallas logísticas permite corregir el rumbo para evitar que sombras de duda empañen la ausencia confirmada de cualquier tipo de fraude electoral orquestado.