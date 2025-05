"Me ha estado siguiendo": Periodista de Exitosa Chiclayo brinda su testimonio tras sufrir robo en vivo

David Chiroque, periodista de Exitosa Chiclayo, fue víctima de la delincuencia e inseguridad ciudadana en plena transmisión en vivo. El hombre de prensa reveló detalles del robo de su celular a manos de un sujeto a bordo de una moto lineal.

La inseguridad ciudadana sigue siendo un tema preocupante en el país y esto se vio reflejado sobre un reportero de Exitosa este último fin de semana. David Chiroque cubría una comisión en la cuadra 14 de la calle Vicente Vega sobre la reciente construcción de una zanja debido a la demora en los trabajos de la pavimentación en la zona.

Al encontrarse transmitiendo en vivo y al intentar encontrar una mejor ubicación para mostrar la situación, fue interceptado por un hombre motorizado, quien le arrebató su celular. Tras el reporte de este inaudito caso, el periodista brindó mayores detalles sobre el robo.

Según contó en Exitosa, el delincuente lo habría estado observando y siguiendo por varios minutos mientras él seguía con su labor periodística. De un momento a otro, el motorizado aprovechó la zanja para pasar por un pedazo de tierra y pasar tranquilamente hasta quitarle su móvil de alta tecnología.

"Dudo mucho que me haya encontrado de casualidad. Este sujeto, muy posiblemente, ya me ha estado siguiendo. (...) De hecho yo en la transmisión digo que pase esta persona para continuar y es ahí cuando me arrebata el celular", indicó sobre el incidente.